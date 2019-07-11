《經濟通通訊社１１日專訊》立法會大樓今日早上８時解除紅色警示，議員、職員和記者可
返回大樓工作，但公眾服務繼續暫停，會議場地亦繼續關閉。
７月１日因有大批示威者衝擊立法會大樓，身兼行管會主席的立法會主席梁君彥，在示威者
進入大樓前發出紅色警示，要求所有人士撤離大樓。這為立法會首次發出紅色警示。（ｃｗ）
（ｚｚ）
11/07/2019 10:32
【移交逃犯】立法會今早解除紅色警示
《經濟通通訊社１１日專訊》立法會大樓今日早上８時解除紅色警示，議員、職員和記者可
返回大樓工作，但公眾服務繼續暫停，會議場地亦繼續關閉。
７月１日因有大批示威者衝擊立法會大樓，身兼行管會主席的立法會主席梁君彥，在示威者
進入大樓前發出紅色警示，要求所有人士撤離大樓。這為立法會首次發出紅色警示。（ｃｗ）
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