《經濟通通訊社１１日專訊》立法會大樓的紅色警示今早解除。自由黨立法會議員兼行會成
員張宇人回到立法會時，被傳媒追問會否辭任行會成員一職。張宇人稱，不會與傳媒講及這個問
題。被問到自由黨內會否討論相關事宜，他說，黨需要討論的時候就會討論。
早前自由黨４名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀和方剛去信該黨主席張宇人，要求他辭
去行政會議成員的職務。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/07/2019 10:35
【移交逃犯】張宇人指不會向傳媒講及會否辭任行會成員
《經濟通通訊社１１日專訊》立法會大樓的紅色警示今早解除。自由黨立法會議員兼行會成
員張宇人回到立法會時，被傳媒追問會否辭任行會成員一職。張宇人稱，不會與傳媒講及這個問
題。被問到自由黨內會否討論相關事宜，他說，黨需要討論的時候就會討論。
早前自由黨４名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀和方剛去信該黨主席張宇人，要求他辭
去行政會議成員的職務。（ｃｗ）（ｚｚ）
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