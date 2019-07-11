【移交逃犯】張宇人指不會向傳媒講及會否辭任行會成員

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會大樓的紅色警示今早解除。自由黨立法會議員兼行會成

員張宇人回到立法會時，被傳媒追問會否辭任行會成員一職。張宇人稱，不會與傳媒講及這個問

題。被問到自由黨內會否討論相關事宜，他說，黨需要討論的時候就會討論。

早前自由黨４名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀和方剛去信該黨主席張宇人，要求他辭

去行政會議成員的職務。（ｃｗ）（ｚｚ）

