【移交逃犯】林鄭取消出席其母校於今晚的校慶活動

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥原定今晚將出席其母校，嘉諾撒聖方濟各學

校的校慶活動。校方表示，收到特首辦通知，特首將取消出席今晚活動。

校方指，今晚的學校１５０周年音樂劇會於在香港大會堂舉行，屬私人性質的活動，特首原

本應邀出席，但最終決定不出席。（ｃｗ）（ｚｚ）

