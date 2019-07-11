《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥原定今晚將出席其母校，嘉諾撒聖方濟各學
校的校慶活動。校方表示，收到特首辦通知，特首將取消出席今晚活動。
校方指，今晚的學校１５０周年音樂劇會於在香港大會堂舉行，屬私人性質的活動，特首原
本應邀出席，但最終決定不出席。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/07/2019 13:38
【移交逃犯】林鄭取消出席其母校於今晚的校慶活動
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥原定今晚將出席其母校，嘉諾撒聖方濟各學
校的校慶活動。校方表示，收到特首辦通知，特首將取消出席今晚活動。
校方指，今晚的學校１５０周年音樂劇會於在香港大會堂舉行，屬私人性質的活動，特首原
本應邀出席，但最終決定不出席。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
|生財有道11/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：抽中百威宜首掛日先套利
|生財有道11/07/2019
【外匯攻略】專家料鎊匯或見逾卅年低位 留學宜忍手兌鎊免破費
|國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
|生財有道11/07/2019
樂齡KOL曾智華 賺錢賺健康
|中國故事10/07/2019
成本優勢顯著 春秋航空飛往收成期
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰