【香港政情】選舉事務處接逾３５萬份新選民登記，創０４年來新高

《經濟通通訊社１１日專訊》本年度的選民登記周期在今個月２日結束後，選舉事務處表示

，至今收到超過３５萬份地方選區選民新登記申請，數字是２００４年以來的新高。選舉事務處

正點算及核實今年新登記選民數字，預料實際數字會更高。而新選民年齡層分布，會在選民登記

冊公布。

２００４年時，該年度的新登記選民人數為３０﹒３萬人。（ｃｗ）（ｚｚ）

