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即市新聞

11/07/2019 15:50

【移交逃犯】中聯辦王志民發表講話，指中央堅定支持林鄭月娥

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中聯辦主任王志民發表講話，指近幾個月香港出現的紛爭，引
發較大規模遊行示威，他指，中央堅定支持特首林鄭月娥和港府繼續依法有效施政，亦支持警方
履行職務，維護社會秩序，保護市民安全。
　　王志民表示，絕大部分市民都是理性，但也出現令人震驚和痛心的暴力事件，例如破壞立法
會大樓。他強調，香港應盡快從爭拗中走出來，回歸和平理性軌道。
　　他批評，有外部勢力對香港指手劃腳，公然干預香港，香港亦有極少數人挾洋自重，企圖搞
亂香港，社會應警覺及堅決反對這些行為。（ｃｗ）（ｚｚ）

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