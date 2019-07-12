《缸邊麗評－熊麗萍》業績高峰將至，暫避盈警板塊

《缸邊麗評》上市公司業績將於下周開始陸續公布，８月份將是業績高峰期，但在這段期間

料陸續有公司發布盈利預告，在中美貿易爭拗引發對經濟及企業的影響下，盈利預告料偏向「預

警」多於「盈喜」，對大市及個股的影響亦不容忽視。



＊汽車業受壓＊



以近日發布及盈警的吉利（００１７５）、德昌電機（００１７９）及大昌行

（０１８２８）的三隻股份，基本上均與中美貿易戰相關，而更明顯的三家均是汽車及相關行業

。



吉利汽車預期上半年盈利下跌四成，並同時將全年銷售目標調低一成，在加徵關稅及經濟疲

弱影響銷售的兩大因素下，盈利大跌料是汽車企業面對的問題，因此，其他汽車企業股份暫亦不

宜沾手。德昌電機是全城最大用於汽車驅動系統及部件生產商，亦就上半年盈利發出警告，而大

昌行則以汽車經銷代理業務為主，汽車銷售下降亦正反映對上述兩公司的影響。其實，德昌及大

昌行均是本港歷史悠久及具實力的企業，但也敵不過汽車新徵額外關稅及需求下降的影響。事實

上，中國汽車工業協會已表示今年全年汽車產銷量仍錄得負增長，暫未宜對這類股份業績見底回

升的憧憬。



＊產品供過求＊



另些與經濟表現相關較大的建滔（００１４８）及建滔積層板（０１８８８）亦預告今年上

半年盈利大幅倒退，公司解釋是去年同期業務表現佳及特殊收入，但今年面對供過於求，產品價

格下跌影響盈利，該集團過去的數據及目前經濟表現來看，產品供求要轉向平衡或需大於供，並

非三數個月可改善。因此，今年整體盈利仍不寄予希望。



＊需提防盈警＊



至於另些特殊支出、政策因素而出現盈警的公司，包括金蝶（００２６８）、中電

（００００２）及東亞銀行（０００２３），則視乎公司管理內部如何改善管理，並非完全與整

體目前貿易關稅及經濟有關。



除了上述已發出盈警的公司外，其他受目前經濟及經營環境影響的板塊料包括造紙、本地零

售、原材料、港口運輸、手機等，大家亦需提防發出盈警或業績欠佳。因此，在觀察大市走勢之

餘，亦應留意暫避盈利欠佳的個股及板塊。



＊物管收入增＊



在盈喜股份方面，早前發出的公司主要三一重裝（００６３１）、美東汽車（０１２６８）

、李寧（０２３３１）等，行業較分散，但以板塊而言，物業管理企業盈利急增情況料較普遍，

目前已發盈喜的包括永升生活服務（０１９９５）、雅生活服務（０３３１９），部分原因是多

家物管公司是在去年及今年初上市，新增資金有助其透過收購或戰略合作擴充物管組合及相關業

務，增加新收入及盈利來源。另一方面，在中美貿易問題及經濟增長放緩的陰影下，物管企業基

本上可免受外圍因素影響，加上現金流強，可以預期物管股陸續有盈喜消息及基本面支持，股價

仍可造好。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

