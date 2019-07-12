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即市新聞

12/07/2019 11:58

《缸邊麗評－熊麗萍》業績高峰將至，暫避盈警板塊

　　《缸邊麗評》上市公司業績將於下周開始陸續公布，８月份將是業績高峰期，但在這段期間
料陸續有公司發布盈利預告，在中美貿易爭拗引發對經濟及企業的影響下，盈利預告料偏向「預
警」多於「盈喜」，對大市及個股的影響亦不容忽視。

＊汽車業受壓＊

　　以近日發布及盈警的吉利（００１７５）、德昌電機（００１７９）及大昌行
（０１８２８）的三隻股份，基本上均與中美貿易戰相關，而更明顯的三家均是汽車及相關行業

　
　　吉利汽車預期上半年盈利下跌四成，並同時將全年銷售目標調低一成，在加徵關稅及經濟疲
弱影響銷售的兩大因素下，盈利大跌料是汽車企業面對的問題，因此，其他汽車企業股份暫亦不
宜沾手。德昌電機是全城最大用於汽車驅動系統及部件生產商，亦就上半年盈利發出警告，而大
昌行則以汽車經銷代理業務為主，汽車銷售下降亦正反映對上述兩公司的影響。其實，德昌及大
昌行均是本港歷史悠久及具實力的企業，但也敵不過汽車新徵額外關稅及需求下降的影響。事實
上，中國汽車工業協會已表示今年全年汽車產銷量仍錄得負增長，暫未宜對這類股份業績見底回
升的憧憬。
　
＊產品供過求＊

　　另些與經濟表現相關較大的建滔（００１４８）及建滔積層板（０１８８８）亦預告今年上
半年盈利大幅倒退，公司解釋是去年同期業務表現佳及特殊收入，但今年面對供過於求，產品價
格下跌影響盈利，該集團過去的數據及目前經濟表現來看，產品供求要轉向平衡或需大於供，並
非三數個月可改善。因此，今年整體盈利仍不寄予希望。
　
＊需提防盈警＊
　
　　至於另些特殊支出、政策因素而出現盈警的公司，包括金蝶（００２６８）、中電
（００００２）及東亞銀行（０００２３），則視乎公司管理內部如何改善管理，並非完全與整
體目前貿易關稅及經濟有關。
　
　　除了上述已發出盈警的公司外，其他受目前經濟及經營環境影響的板塊料包括造紙、本地零
售、原材料、港口運輸、手機等，大家亦需提防發出盈警或業績欠佳。因此，在觀察大市走勢之
餘，亦應留意暫避盈利欠佳的個股及板塊。
　
＊物管收入增＊
　
　　在盈喜股份方面，早前發出的公司主要三一重裝（００６３１）、美東汽車（０１２６８）
、李寧（０２３３１）等，行業較分散，但以板塊而言，物業管理企業盈利急增情況料較普遍，
目前已發盈喜的包括永升生活服務（０１９９５）、雅生活服務（０３３１９），部分原因是多
家物管公司是在去年及今年初上市，新增資金有助其透過收購或戰略合作擴充物管組合及相關業
務，增加新收入及盈利來源。另一方面，在中美貿易問題及經濟增長放緩的陰影下，物管企業基
本上可免受外圍因素影響，加上現金流強，可以預期物管股陸續有盈喜消息及基本面支持，股價
仍可造好。《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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