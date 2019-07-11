《股金豐采－涂國彬》美聯儲鋪路減息，外界預期一面倒

《股金豐采》黃金６月表現強勁，累積近８％漲幅，主要受美減息預期刺激，金價於６月底

站上１４００美元。但從６月底起，上行動能減弱，僅保持高位震盪。一方面，消化早前短線漲

幅，另方面，等待更多經濟數據作為訊號。



＊為稍後政策留空間＊



在增長壓力漸現，尤其全球貿易關係出現根本改變下，全球央行不得不改變貨幣政策，掀起

減息預期。最近一次議息後，鮑威爾為減息開門，為政策留空間，觀乎利率期貨，投資者押注幾

乎認定７月減息，只在多與少。

然而，上周五（５日）非農數據意外強勁，稍為動搖這一點，美匯從９６走高，升穿５０日

線，本周二（９日）再往上；相比之下，金價回吐部分漲幅，但不至於破壞升勢。

當然，鮑威爾在國會聽證會上之言論，外界傾向視之為偏鴿，加上美聯儲公布上個月議息會

議紀錄顯示，多名委員贊同經濟不明朗持續，應該減息。市場對７月減息的預計，又很快回升。

隨之而來，美匯回吐，失守９７水平，此消彼長，黃金反彈，升穿１４００，突破５和１０

日線，最新更突破１４２０，短線還將延續，１４５０是當下阻力，等待ＣＰＩ，波幅將進一步

擴大。



＊或轉為預防性減息＊



目前只等月底最終決定。光從數據看，沒有馬上減息的必要，大可以不加不減在年底，甚至

即使要做期望管理，只消在９月或１０月的會期開展第一次減息即可。當然，若美聯儲決策重點

轉為預防性減息，則作別論。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

