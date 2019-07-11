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即市新聞

11/07/2019 15:42

《股金豐采－涂國彬》美聯儲鋪路減息，外界預期一面倒

　　《股金豐采》黃金６月表現強勁，累積近８％漲幅，主要受美減息預期刺激，金價於６月底
站上１４００美元。但從６月底起，上行動能減弱，僅保持高位震盪。一方面，消化早前短線漲
幅，另方面，等待更多經濟數據作為訊號。
　
＊為稍後政策留空間＊
　
　　在增長壓力漸現，尤其全球貿易關係出現根本改變下，全球央行不得不改變貨幣政策，掀起
減息預期。最近一次議息後，鮑威爾為減息開門，為政策留空間，觀乎利率期貨，投資者押注幾
乎認定７月減息，只在多與少。
　　然而，上周五（５日）非農數據意外強勁，稍為動搖這一點，美匯從９６走高，升穿５０日
線，本周二（９日）再往上；相比之下，金價回吐部分漲幅，但不至於破壞升勢。
　　當然，鮑威爾在國會聽證會上之言論，外界傾向視之為偏鴿，加上美聯儲公布上個月議息會
議紀錄顯示，多名委員贊同經濟不明朗持續，應該減息。市場對７月減息的預計，又很快回升。
　　隨之而來，美匯回吐，失守９７水平，此消彼長，黃金反彈，升穿１４００，突破５和１０
日線，最新更突破１４２０，短線還將延續，１４５０是當下阻力，等待ＣＰＩ，波幅將進一步
擴大。
　
＊或轉為預防性減息＊
　
　　目前只等月底最終決定。光從數據看，沒有馬上減息的必要，大可以不加不減在年底，甚至
即使要做期望管理，只消在９月或１０月的會期開展第一次減息即可。當然，若美聯儲決策重點
轉為預防性減息，則作別論。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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