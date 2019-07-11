《神州經脈》６月ＦＤＩ增速回落，逆回購１４連停，滬綜指轉升

《神州經脈》美國降息預期再升溫，滬綜指錄得三連跌後，今早先高開０﹒４４％，其後升

幅一度擴大至１％，但由於券商及釀酒板塊疲軟，影響滬指升幅一路收窄，午後更一度倒跌，但

尾盤保險股穩住大局，最終微升０﹒０８％，報２９１７﹒７６點，總算是中止三連跌。

人民銀行指出銀行體系流動性總量有所下降，但仍連續第１４個交易日不開展逆回購，今日

淨回籠１０００億元（人民幣．下同）。Ａ場交投繼續淡靜，兩市成交僅３４８５億元，按日微

增５％。另外，外資今日通過滬股通和深股通淨買入２４﹒４億元Ａ股，扭轉持續淨賣出趨勢。



＊商務部：冀美盡早取消打壓華企＊



對於美國商務部解禁美國企業對華為供貨，但華為仍在「黑名單」上，商務部新聞發言人高

峰在例行發布會回應稱，希望美方盡早取消對華為等中國企業打壓和制裁措施，推動中美經貿穩

定發展。

美國近期決定對之前加徵２５％關稅的１１０種中國商品取消關稅，對此，高峰表示，根據

瞭解，這是美方正常的關稅排除程序。中方也已經建立了相應的關稅豁免機制，將根據企業申請

進行處理。

對於不可靠實體清單進展，高峰表示，正在履行相關的程序，將於近期發布，他強調，不可

靠實體清單針對個別不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷

供，嚴重損害中國企業正當權益的實體或者個人。守法合規經營的外資企業完全不用擔憂，其正

常的經營活動不會受到任何影響。中方會切實保障所有在華外資企業的合法權益。

有消息稱因為中美經貿摩擦的影響，一些外資企業擔心會被報復，已經開始遷離在中國投資

。對此，高峰表示，注意到有一些外資企業的擔心，目前根據瞭解，中國並沒有出現大規模的外

資撤離情況。他強調，中國不會打壓任何的外資企業，不會歧視任何的外資企業，我們會堅決保

護所有在華外資企業的合法權益，為廣大的外資企業營造更加穩定、公平、透明、可預期的投資

環境。



＊光大信託澄清沒暫停房地產類信託＊



對於有報道指，光大信託全面暫停房地產募資，光大信托高層回應只是謠言，實際情況是，

按監管要求，對房地產項目進行餘額管控，優化結構，平滑運作。光大信托堅持房住不炒，重點

支持與政策導向一致的住房保障項目。

早前市場有消息稱，光大信托發布緊急通知稱截至今日１２點，暫停所有房地產類項目募集

（包括直銷和代銷）。１２點後已募集的此類項目全部退款。據《新浪財經》報道，國投泰康信

也暫停房地產類信託項目。消息人士表示，已經打款的項目目前也全部退款了，暫停預登記，房

地產類信託項目都暫停，目前涉及的主要是北京監管轄區內的信託公司。

另外，針對近期部分房地產信托業務增速過快、增量過大的信托公司，近日銀保監會開展了

約談警示。從多位業內人士了解，此次被指導的公司包括光大信托、五礦信托、百瑞信托、國通

信托等十家。



＊大家保險集團正式成立＊



中國銀保監會批准，中國保險保障基金、中國石油化工集團、上海汽車工業（集團）總公司

共同出資設立大家保險集團。大家保險集團是安邦集團被接管後遭剝離的資產，於上月２５日成

立，註冊資本２０３﹒６億元。據內媒報道，位於北京市朝陽區建國門外大街的安邦保險大廈，

於昨晚撤下牌匾，換上「大家保險集團」的牌匾。

大家保險集團由中國保險保障基金出資２００億元，為第一大股東；上海汽車工業集團總公

司出資２﹒４９億元，中石化集團出資１﹒１１億元。大家保險集團的法定代表人為銀保監派駐

安邦接管組組長何肖鋒。近日辭去太保壽險董事長職務的徐敬惠擬任大家保險集團總經理。

大家保險集團將依法受讓安邦人壽、安邦養老和安邦資管股權，並設立大家財險，依法受讓

安邦財險的部分保險業務、資產和負債。安邦集團將做好存量保單兌付工作，全面履行保險合同

義務，切實保障保險消費者及各有關方面合法權益。重組完成後，安邦集團將不開展新的保險。



＊６月ＦＤＩ美元計同比增速回落至３％＊



商務部發布數據顯示，中國６月份實際使用外資（ＦＤＩ）１６１﹒３億美元，同比增長３

％，增速較上月的４﹒６％回落；１－６月份ＦＤＩ為７０７﹒４億美元，同比增３﹒５％。

以人民幣計，６月ＦＤＩ為１０９２﹒７億元，同比增加８﹒５％；１－６月份ＦＤＩ同比

增加７﹒２％。（ｃａ）

