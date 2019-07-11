《投資心得－潘鐵珊》東方教育一線城市建五大區域中心提升競爭力

《投資心得》中國東方教育（００６６７）為國內規模最大的職業技能教育供應商，尤其在

烹飪技術、信息互聯網技術以及汽車服務等三個分部的職業技能教育最為領先，未來亦會在一線

城市建設五大區域中心提升競爭力。集團截至去年１２月３１日止年度，來自持續經營業務的收

入錄得３２﹒６億元人民幣增長１４﹒６％；而年內利潤及全面收益總額同比下降２０﹒５％至

５﹒１億元人民幣。雖然年度利潤下降，但集團仍有多項增長亮點。



＊建立全國業務規範系統＊



其中一個重點，為集團於已建立橫跨全國的集中及規範管理系統，不但在業務經營上能維持

質量標準，更多有效地將網絡擴張至新地域市場。基於集團有不同範疇的業務，集中及規範管理

能使如教學、物流、採購 ，以至課程的研究和設計等在不同地方保持一致標準。集團不但能建

立良好的品牌聲譽，亦能令擴張校園及中心網絡方面更為有效。

集團已在今年１月上市，計劃在北京、上海、廣州、成都及西安購買土地和建築設施，以建

設五大區域中心。集團亦會於新市場建立學校、設立新專業並研究如何進一步創新課程，以及利

用資金升級現有學校設施，使其更具競爭力。



＊現價買入，上望１３元＊



雖然最近數年在毛利率方面有所下降，但是基於集團於２０１７年起運營３６所新學校和

６個新中心，及於去年運營１９所新學校和１２個新中心，新學校開始運營的時間為初始過渡期

。雖然對毛利率會有影響但是有限，預期在新學校上軌道後，可為集團帶來新一輪的持續增長。

故可考慮於現價買入，上望１３元，跌穿９﹒８元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

