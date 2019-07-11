【國務會議】李克強：全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強１０日主持召開國務院

常務會議，決定今年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構的１０％國有

股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利

。

要圍繞必須確保社保費率降低、必須確保基本養老金按時足額發放的要求，深入企業了解政

策落實情況，及時研究解決新問題，確保政策落地，不打折扣。穩定繳費方式，在落實職工基本

養老保險單位繳費比例不高於１６％的前提下，對個別省份存在的省內費率、繳費基數標準不統

一等問題，今年原則上不作政策調整。各地要切實擔起基本養老金發放主體責任，確保一戶不落

。

上半年降低社保費率政策成效顯現，企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險繳費減少

超過１２８０億元（人民幣．下同）。



＊確定進一步穩外貿措施＊



會議又指出，落實穩外貿的要求，關鍵是要進一步擴大對外開放，更加註重以市場化改革和

運用經濟手段增強企業內生動力。會議確定了進一步穩外貿的措施。一是完善財稅政策。研究繼

續降低進口關稅總水平，完善出口退稅政策，加快退稅進度。二是強化金融支持。更好發揮出口

信用保險作用，推動擴大覆蓋面、合理降低保費，研究提出符合企業需要的專項險種。引導金融

機構加大對中小企業外貿融資支持。創造條件提高人民幣結算便利度。三是加快發展跨境電商、

加工貿易保稅維修等新業態，培育進口貿易示範區。四是提升貿易便利化水平。在簡化進出口環

節監管證件、壓縮通關時間、降低口岸收費上取得更大突破。會議要求，要根據形勢變化和企業

關切，加強政策儲備並適時推出，促進外貿穩中提質。



＊確保減稅降費等措施落實到位＊



會議部署了中央預算執行和其他財政收支審計查處問題整改工作。２０１８年度中央預算執

行和其他財政收支審計結果已於近期公布。一要切實抓好整改。整改結果於１０月底前向國務院

報告，並在向全國人大常委會報告後公開。二要強化預算公開透明和剛性約束，堅決杜絕任性花

錢。三要按照積極財政政策導向，在堅持政府過緊日子的同時，努力保障發展和民生急需，尤其

要確保減稅降費等措施落實到位。

審計發現，截至２０１９年３月底，還有三省未完成去產能和調結構停產停業關閉企業資格

認定，二省因認定不及時尚無企業享受優惠；２省１７０家高新技術企業未享受研發費用加計扣

除優惠政策；２省向５６戶企業多徵稅１８８７﹒３２萬元，一省向不符合條件單位減稅１﹒２

億元；３省未及時退稅３４５１﹒８萬元，最長超期２４６天。

