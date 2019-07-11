《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》鉑力特、新光光電、光峰科技、安集科技
、中微公司、福光股份、容百科技、中國通號（０３９６９）、樂鑫科技９家科創板公司發布網
上發行申購情況及中籤率公告，相比已完成招股的科創板企業平均０﹒０６％左右的中籤率
，中國通號網上發行最終中籤率為０﹒２２５％，為目前為止最高。
上述９家公司因網上發行初步有效申購倍數大於１００倍，均啟動回撥機制。
11/07/2019 09:01
【科創板】中國通號中籤率達０﹒２３％創新高
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》鉑力特、新光光電、光峰科技、安集科技
、中微公司、福光股份、容百科技、中國通號（０３９６９）、樂鑫科技９家科創板公司發布網
上發行申購情況及中籤率公告，相比已完成招股的科創板企業平均０﹒０６％左右的中籤率
，中國通號網上發行最終中籤率為０﹒２２５％，為目前為止最高。
上述９家公司因網上發行初步有效申購倍數大於１００倍，均啟動回撥機制。
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