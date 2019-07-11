《思前想後－郭思治》港股本月更大波幅點待出現，宜回補上升裂口

《思前想後》７月份大市經過本周初之連環急跌後，走勢上已初呈先高後低之形態，恆指暫

是由４日之高位２９００７點，跌至９日之低位２８０８０點，即月內之波幅暫已達９２７點，

首先，一個月之高低位是不該同時出現於４個交易日之內，加上９２７點之波幅相對仍細，該不

能滿足月內對波幅之要求，故在本月餘下之交易日內，技術上該有更大之波幅點出現，即恆指如

不能上破２９００７點的話，剩下之可能性當會續往下尋月內低位。

假如７月份先高後低之形態不變，如本月有約１２００點至１５００點之下跌波幅，則恆指

已有機會下試２７８０７點及２７５０７點之支持，換言之，其時大市將會部分回補或完全回補

６月１９日所遺留下之大型上升裂口，介乎２７５８４點至２７９８５點，闊４０１點。筆者一

直指出，此上升裂口一日仍未被回補或部分回補，始終會是中短期後市之隱憂。



＊恆指勢弱四組平均線下反覆＊



從技術上看，恆指自４日高位２９００７點開始之回落，由於已跌穿１０天線及１００天線

，亦曾跌身２０天線及５０天線，故整個大市目前已處反覆欲試低位之弱態。雖然估計大市之跌

幅未必會太明顯，但一日恆指仍反覆於上述四組平均移動線之下，即表示形勢是續處弱勢，惟幸

的是目前只是７月上旬之末，即大市仍有時間去扭轉現時之弱勢，問題是買盤之入市態度何時才

能轉勇，因目前大市既已身處２８０００點水平，任何形式之推進均需龐大之動力去支持，缺乏

動力支持之升市，技術上只屬「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之後抽市而已，最終亦定必

漸受規限。

拉闊一點看，今年恆指是由１月３日之低位２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０

點，即年內之波幅暫為５３８４點，以年度計，此幅度相對仍細，故在本年餘下之交易日，技術

上該有更大之波幅點出現。換之言，恆指如不跌穿２４８９６點的話，該會伺機上破３０２８０

點，只是其時大市之成交金額能否配合將成關鍵。再從技術上看，相對本年之低位暫為

２４８９６點計，目前大市是處於年內波幅之上半段，論情況又不似太差。



＊天譽看低位支持力分段買入＊



天譽置業（０００５９）扎根廣州，近年已成功拓展至粵港澳大灣區，華南地區的南寧，西

南地區的重慶，西部地區的昆明及淮海區的徐州，集團計劃未來三至五年將進一步深化及拓展已

進入的市場地區。集團目前土地儲備豐厚，亦會繼續購入優質地皮以備發展，由於基本條件不俗

，投資者可候位分段吸納作中線部署。走勢方面，月來股價一直反覆於１﹒１７元至１﹒２６元

之間，不妨先看看１﹒１７元之支持如何，如技術上有失，可能是候低分段買入之機會。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

