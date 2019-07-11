【貿易開戰】傳大疆無人機系統通過美國內政部審核

《經濟通通訊社１１日專訊》據《南華早報》引述消息報道，中國無人機製造商大疆創新推

出的一款無人機系統，已獲美國內政部的官方測試與獨立驗證通過。

報道指，美國內政部測試的是，大疆經緯Ｍａｔｒｉｃｅ ６００ Ｐｒｏ和「禦」Ｍａｖ

ｉｃ Ｐｒｏ上配置的大疆政企版無人機系統，系統包括飛行器的飛行性能、有效載荷和數據安

全管理性能。美國內政部對大疆無人機進行了１５個月嚴格評估，沒有發現數據在系統外傳輸，

當局肯定該系統符合內政部的技術與風險要求，並同意在內部使用大疆的無人機產品。（ａｃ）

