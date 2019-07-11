【承興亂局】人行徵信中心：「承興與諾亞交易６１筆」表述不準確

《經濟通通訊社１１日專訊》近日有媒體報道稱，人民銀行徵信系統顯示承興與諾亞交易

６１筆，涉京東巨額應收帳款。對此，人行徵信中心表示，文中所涉及的「查詢央行徵信系統」

表述不準確，其涉及的應收帳款轉讓登記業務均發生在「動產融資統一登記公示系統」，而非「

徵信系統」，這是兩個完全不同的系統。

兩個系統都是人民銀行徵信中心負責建設、運行和維護的信息系統，都是央行的金融基礎設

施，但兩個系統相互獨立，提供的服務不同，徵信系統提供徵信服務，動產融資統一登記公示系

統提供動產融資登記公示服務。

按照《應收帳款質押登記辦法》第八條、第三十三條的規定，應收帳款轉讓登記由受讓人辦

理，辦理登記的主體在登記證明中記載為填表人。如文中提及的「廣東承興控股集團有限公司」

與「上海歌斐資產管理有限公司」的５８筆應收帳款轉讓登記均由「上海歌斐資產管理有限公司

」自主操作完成。

人行徵信中心表示，填表人應當如實登記，對登記內容的真實性、完整性和合法性承擔責任

，提供虛假材料辦理登記、給他人造成損害的，應當承擔相應的法律責任。徵信中心的主要職責

是受理填表人提出的相關申請，在登記系統中客觀記錄、保存填表人提交的登記信息，確保登記

系統安全、正常運行。（ｗｌ）

