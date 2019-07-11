【人行收水】人行稱流動性有所下降但續停逆回購，今淨回籠一千億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，受人行逆回購到期和稅期等因素影響，銀行體

系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作，為連續第１４個交易

日不開展逆回購。

公開市場今日有１０００億元人民幣的逆回購到期，即淨回籠１０００億元人民幣。

（ａｃ）

