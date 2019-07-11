《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，受人行逆回購到期和稅期等因素影響，銀行體
系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作，為連續第１４個交易
日不開展逆回購。
公開市場今日有１０００億元人民幣的逆回購到期，即淨回籠１０００億元人民幣。
（ａｃ）
11/07/2019 09:20
【人行收水】人行稱流動性有所下降但續停逆回購，今淨回籠一千億
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，受人行逆回購到期和稅期等因素影響，銀行體
系流動性總量有所下降，但仍處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作，為連續第１４個交易
日不開展逆回購。
公開市場今日有１０００億元人民幣的逆回購到期，即淨回籠１０００億元人民幣。
（ａｃ）
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