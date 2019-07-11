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11/07/2019 11:31

【數據解讀】銀證：ＣＰＩ翹尾三季度走弱，下半年ＰＰＩ重回負值

　　《經濟通通訊社１１日專訊》銀河證券發表最新報告表示，食品和能源價格仍然主導內地
ＣＰＩ走勢，蔬菜和豬肉在三季度會出現上行，但ＣＰＩ翹尾在三季度走弱，預計三季度ＣＰＩ
低於二季度水平。年末ＣＰＩ重新走高，但貨幣政策較為謹慎、經濟下滑的基礎上，通脹暫不憂
慮。７月份由於蔬菜、豬肉、原油都有上升趨勢，預計７月份ＣＰＩ為２﹒６％左右。ＰＰＩ受
到原油影響較大，房地產開工回落，ＰＰＩ下半年重回負值，預計１０、１１月份達到低點。（
ｗｌ）

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