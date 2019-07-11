【減息將至】華泰：美鴿派言論再釋放降息信號，中期更看好黃金

《經濟通通訊社１１日專訊》華泰宏觀發表報告認為，美聯儲主席鮑威爾鴿派發言一定程度

上佐證市場降息預期，美元貶值帶動商品和黃金同時出現上漲。商品較難持續，商品價格的中期

基本面邏輯沒有支撐，全球經濟前景依舊悲觀，增長趨勢向下意味著需求回落。反觀黃金，黃金

中長期將是牛市，受益於美元貶值和實際利率下行。

報告指出，結合美元周期歷史規律，預計美元將逐步進入一個７－１０年的貶值周期；同時

美聯儲轉鴿後，全球流動性拐點預期導致實際利率下行，利好黃金。（ｗｌ）

