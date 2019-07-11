《經濟通通訊社１１日專訊》針對英國外交大臣侯俊偉日前代表英政府就香港問題警告中共
，接連在中國內政問題上指手畫腳，中國外交部發言人耿爽在今天（１１日）舉行的例行記者會
上回應稱，注意到英國正在圍繞保守黨的領袖進行競爭，知道不少人都在為競選保守黨領袖開展
工作，進而想當選為新任的英國首相。這是英國的內政。但中方希望英方的某些人，包括侯俊偉
，在他的競選當中不要拿中國說事，不要期望通過這個來為自己的競選拉票或者服務，打這種算
盤注定是竹籃打水一場空。（ｃａ）（ｚｚ）
11/07/2019 17:53
【移交逃犯】外交部：某些西方人士競選不要拿中國說事
《經濟通通訊社１１日專訊》針對英國外交大臣侯俊偉日前代表英政府就香港問題警告中共
，接連在中國內政問題上指手畫腳，中國外交部發言人耿爽在今天（１１日）舉行的例行記者會
上回應稱，注意到英國正在圍繞保守黨的領袖進行競爭，知道不少人都在為競選保守黨領袖開展
工作，進而想當選為新任的英國首相。這是英國的內政。但中方希望英方的某些人，包括侯俊偉
，在他的競選當中不要拿中國說事，不要期望通過這個來為自己的競選拉票或者服務，打這種算
盤注定是竹籃打水一場空。（ｃａ）（ｚｚ）
|樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
|FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
|生財有道11/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：抽中百威宜首掛日先套利
|生財有道11/07/2019
【外匯攻略】專家料鎊匯或見逾卅年低位 留學宜忍手兌鎊免破費
|國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
|生財有道11/07/2019
樂齡KOL曾智華 賺錢賺健康
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰