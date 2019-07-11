【移交逃犯】外交部：某些西方人士競選不要拿中國說事

《經濟通通訊社１１日專訊》針對英國外交大臣侯俊偉日前代表英政府就香港問題警告中共

，接連在中國內政問題上指手畫腳，中國外交部發言人耿爽在今天（１１日）舉行的例行記者會

上回應稱，注意到英國正在圍繞保守黨的領袖進行競爭，知道不少人都在為競選保守黨領袖開展

工作，進而想當選為新任的英國首相。這是英國的內政。但中方希望英方的某些人，包括侯俊偉

，在他的競選當中不要拿中國說事，不要期望通過這個來為自己的競選拉票或者服務，打這種算

盤注定是竹籃打水一場空。（ｃａ）（ｚｚ）

