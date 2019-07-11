【ＦＯＣＵＳ】防禦股風光美股實弱？鮑叔鴿化港銀或難跟

【ＦＯＣＵＳ】市場「頑固」押注聯儲本月減息，隨鮑叔周三（１０日）重申將「適時採取

行動」再證板上釘釘。最新證詞明確消除了６月遠超預期的非農表現噪音，令市場大鬆一口氣，

並刺激標普５００指數一度觸及３０００點，恆指周四（１１日）早市亦升逾１％。

鮑叔今次於國會聽證會鴿聲嘹亮，無論是因目光由國內放眼國際，「預防性」減息顯果斷；

還是暗遭市場預期綁架，且跪低於侵侵「淫威」，下一個問題是，減息到底能否刺激美股，以及

香港、內地跟或不跟？



＊轉鴿或源於政治壓力＊



坊間有關「侵侵故意借貿易戰興風作浪，間接施壓減息」的陰謀論似得以佐證。鮑叔最新稱

，自５月議息後「逆流」（Ｃｒｏｓｓｃｕｒｒｅｎｔｓ）再現，儘管目前中美貿易爭拗暫時紓

緩，但前景仍充滿風險。他並改變６月議息後記者會上「低通脹或只是暫時」的說法，指「通脹

疲軟將比預期的更持久」，口風明顯鴿化。

短短半年多時間，去年帶領聯儲加息４次的鮑叔鷹味不再，摩通資產管理首席全球策略師

Ｄａｖｉｄ Ｋｅｌｌｙ即不客氣地指，鮑叔早已承認，真正的財政政策根本不可能刺激經濟，

他之所以預期減息是源於白宮的政治壓力，因此正犯下根本性錯誤。貝萊德首席投資策略師

Ｊｏｅ Ｚｉｄｌｅ亦認為，市場關於減息的預期鴿得過頭，並可能出現１０－１５％的調整。

儘管標指５００再創新高並一度觸及３０００點，但望真些，升勢實際由防禦性股票主導，

反映經濟周期的周期性股票表現差強人意，小型股羅素２０００指數更持續徘徊近十年低點。而

早在鮑叔證詞之前，從大摩到高盛皆齊看淡美股表現。



＊港資金成本易升難跌＊



那麼，聯儲減息，港銀和央媽跟還是不跟？自２０１５年底至今聯儲總計加息９次，但大部

分港銀僅在２０１８年９月象徵式將最優惠利率（Ｐ）上調０﹒１２５厘。換言之，之前加息未

跟足之下，今次未必跟減。美銀美林甚至預計，香港銀行體系總結餘年底前或跌至僅百億元水平

，港銀下半年將調升最優惠利率０﹒１２５厘。

截至５月底，港元貸存比率已升至８８﹒３％，足見資金吃緊，巧合的是，獅子行和中銀香

港近日不約而同地下調新界和九龍的主要二手屋苑估值３﹒６％，除了反映６月以來政治事件影

響，亦顯示本港資金成本易升難跌。

至於央媽，儘管坊間有零星預測內地或迎來４年內首次減息，但大部分分析師仍預期央媽今

明兩年將保持基準利率按兵不動，並在本季及下季分別降準５０基點以應對增長下行。不過，為

降低中小企融資成本，不排除會降低定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）及逆回購利率。

（經濟通通訊社 俞瑾）

