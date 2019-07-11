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即市新聞

11/07/2019 08:45

《法證攻防－黃集恩》靜候美國減息線索，恒指５０天均線上方爭持

　　《法證攻防》周二（９日）美股個別發展，道指微跌２３點收報２６７８３點，全球投資者
關注聯儲局貨幣政策走向。恆指連跌五日周三喘穩，高開逾百點後曾下試５０日移動均線，隨後
反彈。午盤大致在２８２００點位置爭持，收盤報２８２０５點，上漲８８點。大市觀望情緒濃
，全日波幅僅１６７點，成交金額不足６５０億元。周三北水淨流入金額約１０億元。
　　近期好多投資者關注息口相關股。本地地產板塊上周曾受追捧，最近幾個交易日則多見沽壓
，惟港鐵（０００６６）周二逆勢上漲，周三（１０日）仍企穩１０天移動平均線，收報
５３﹒９元，在地產概念中表現優秀。年初以來港鐵累漲逾三成，大幅跑贏大市。如看好，不妨
留意港鐵認購２０５０９，行使價６０元，２０２０年１月３日到期，實際槓桿１０﹒７倍，引
伸波幅２３﹒２３％
　　騰訊（００７００）擬要求安卓提高其遊戲收入分成比例至７０％，此舉或將利好集團盈利
能力。股價連跌五日後隨大市反彈，周三開盤收復５０日均線，午後逾升逾有上觸１００日均線
，收盤報３５６﹒８元，上漲約１﹒７％，為全日升市功臣。騰訊好倉最近五個交易日錄得大手
資金流入，看好後市的投資者或可留意騰訊認購１８５４８，行使價３９５元，２０２０年１月
３日到期，實際槓桿８﹒７倍，引伸波幅２７﹒１９％
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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