《法證攻防－黃集恩》靜候美國減息線索，恒指５０天均線上方爭持

《法證攻防》周二（９日）美股個別發展，道指微跌２３點收報２６７８３點，全球投資者

關注聯儲局貨幣政策走向。恆指連跌五日周三喘穩，高開逾百點後曾下試５０日移動均線，隨後

反彈。午盤大致在２８２００點位置爭持，收盤報２８２０５點，上漲８８點。大市觀望情緒濃

，全日波幅僅１６７點，成交金額不足６５０億元。周三北水淨流入金額約１０億元。

近期好多投資者關注息口相關股。本地地產板塊上周曾受追捧，最近幾個交易日則多見沽壓

，惟港鐵（０００６６）周二逆勢上漲，周三（１０日）仍企穩１０天移動平均線，收報

５３﹒９元，在地產概念中表現優秀。年初以來港鐵累漲逾三成，大幅跑贏大市。如看好，不妨

留意港鐵認購２０５０９，行使價６０元，２０２０年１月３日到期，實際槓桿１０﹒７倍，引

伸波幅２３﹒２３％

騰訊（００７００）擬要求安卓提高其遊戲收入分成比例至７０％，此舉或將利好集團盈利

能力。股價連跌五日後隨大市反彈，周三開盤收復５０日均線，午後逾升逾有上觸１００日均線

，收盤報３５６﹒８元，上漲約１﹒７％，為全日升市功臣。騰訊好倉最近五個交易日錄得大手

資金流入，看好後市的投資者或可留意騰訊認購１８５４８，行使價３９５元，２０２０年１月

３日到期，實際槓桿８﹒７倍，引伸波幅２７﹒１９％

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 黃集恩》

