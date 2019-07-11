【企業盈喜】美東汽車（０１２６８）料中期純利同比增逾３５％

《經濟通通訊社１１日專訊》美東汽車（０１２６８）發盈喜，預期６月３０日止中期純利

較去年同期純利約１﹒５８億元人民幣將錄得超過３５％的增長，即約２﹒１３億元人民幣。

該集團指，主要受惠於銷售額穩健增長、品牌結構顯著優化及管理效率持續提升，令期內收

入及淨利潤均快速增長。

該集團預期於８月下旬公布業績。（ｗｈ）

