《經濟通通訊社１１日專訊》美東汽車（０１２６８）發盈喜，預期６月３０日止中期純利
較去年同期純利約１﹒５８億元人民幣將錄得超過３５％的增長，即約２﹒１３億元人民幣。
該集團指，主要受惠於銷售額穩健增長、品牌結構顯著優化及管理效率持續提升，令期內收
入及淨利潤均快速增長。
該集團預期於８月下旬公布業績。（ｗｈ）
11/07/2019 07:53
【企業盈喜】美東汽車（０１２６８）料中期純利同比增逾３５％
《經濟通通訊社１１日專訊》美東汽車（０１２６８）發盈喜，預期６月３０日止中期純利
較去年同期純利約１﹒５８億元人民幣將錄得超過３５％的增長，即約２﹒１３億元人民幣。
該集團指，主要受惠於銷售額穩健增長、品牌結構顯著優化及管理效率持續提升，令期內收
入及淨利潤均快速增長。
該集團預期於８月下旬公布業績。（ｗｈ）
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