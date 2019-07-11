《經濟通通訊社１１日專訊》中科生物（０１２３７）發盈警，料截至６月３０日止中期將
錄得虧損，而去年同期溢利約１０５０萬元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因美國分別自去年９月及今年５月起向部分內地出口商品徵收１０％
及２５％關稅，導致其出口美國的木製品產品利潤率下跌。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
11/07/2019 07:53
【企業盈警】中科生物（０１２３７）料中期轉盈為虧
《經濟通通訊社１１日專訊》中科生物（０１２３７）發盈警，料截至６月３０日止中期將
錄得虧損，而去年同期溢利約１０５０萬元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因美國分別自去年９月及今年５月起向部分內地出口商品徵收１０％
及２５％關稅，導致其出口美國的木製品產品利潤率下跌。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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