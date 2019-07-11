《經濟通通訊社１１日專訊》大昌行（０１８２８）發盈警，預期截至６月３０日止中期溢
利較去年同期純利２﹒７５億元下降約３０％，即約１﹒９３億元。
該集團指，純利下跌主因盈利貢獻最大的汽車業務繼續面臨市場增速放緩，行業競爭加劇等
的嚴峻局面，特別是在業務量最大的內地市場。這均造成盈利空間進一步受壓，繼而導致業績下
滑。在消費品業務方面，儘管內地食品及快速消費品業務經營有所改善，但仍未能產生盈利。
此外，該集團預計會在期內對存貨損失及應收帳款等做出撥備。
該集團預期於８月內公布業績。（ｗｈ）
11/07/2019 07:53
【企業盈警】大昌行（０１８２８）料中期溢利降３０％
《經濟通通訊社１１日專訊》大昌行（０１８２８）發盈警，預期截至６月３０日止中期溢
利較去年同期純利２﹒７５億元下降約３０％，即約１﹒９３億元。
該集團指，純利下跌主因盈利貢獻最大的汽車業務繼續面臨市場增速放緩，行業競爭加劇等
的嚴峻局面，特別是在業務量最大的內地市場。這均造成盈利空間進一步受壓，繼而導致業績下
滑。在消費品業務方面，儘管內地食品及快速消費品業務經營有所改善，但仍未能產生盈利。
此外，該集團預計會在期內對存貨損失及應收帳款等做出撥備。
該集團預期於８月內公布業績。（ｗｈ）
|國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
|生財有道11/07/2019
樂齡KOL曾智華 賺錢賺健康
|中國故事10/07/2019
成本優勢顯著 春秋航空飛往收成期
|生財有道10/07/2019
二線內房齊起動 富力地產值得追逐
|生財有道10/07/2019
港股通新貴 貓眼娛樂價值釋放
|剖析天下10/07/2019
新加坡經濟放緩 預示亞洲前景
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰