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11/07/2019 07:53

【企業盈警】大昌行（０１８２８）料中期溢利降３０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》大昌行（０１８２８）發盈警，預期截至６月３０日止中期溢
利較去年同期純利２﹒７５億元下降約３０％，即約１﹒９３億元。
　　該集團指，純利下跌主因盈利貢獻最大的汽車業務繼續面臨市場增速放緩，行業競爭加劇等
的嚴峻局面，特別是在業務量最大的內地市場。這均造成盈利空間進一步受壓，繼而導致業績下
滑。在消費品業務方面，儘管內地食品及快速消費品業務經營有所改善，但仍未能產生盈利。
　　此外，該集團預計會在期內對存貨損失及應收帳款等做出撥備。
　　該集團預期於８月內公布業績。（ｗｈ）

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