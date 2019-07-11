寶新金融（００２８２）折讓近１７％發４０億新股，淨籌１０億元

《經濟通通訊社１１日專訊》寶新金融（０１２８２）公布，以每股０﹒２５元發行４０億

股新股予控股股東兼執行董事姚建輝，集資１０億元。

該集團指，每股發行價較昨日收市價０﹒３元折讓約１６﹒６７％，而該批新股佔擴大後股

本約１２﹒７４％，令姚氏的股權由約３９﹒５８％升至約４７﹒２８％。

該集團指，預期將集資所得當中約７０％用於發展金融服務業務，將當中約３０％用作一般

營運資金。（ｗｈ）

