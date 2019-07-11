《經濟通通訊社１１日專訊》寶新金融（０１２８２）公布，以每股０﹒２５元發行４０億
股新股予控股股東兼執行董事姚建輝，集資１０億元。
該集團指，每股發行價較昨日收市價０﹒３元折讓約１６﹒６７％，而該批新股佔擴大後股
本約１２﹒７４％，令姚氏的股權由約３９﹒５８％升至約４７﹒２８％。
該集團指，預期將集資所得當中約７０％用於發展金融服務業務，將當中約３０％用作一般
營運資金。（ｗｈ）
11/07/2019 07:53
寶新金融（００２８２）折讓近１７％發４０億新股，淨籌１０億元
《經濟通通訊社１１日專訊》寶新金融（０１２８２）公布，以每股０﹒２５元發行４０億
股新股予控股股東兼執行董事姚建輝，集資１０億元。
該集團指，每股發行價較昨日收市價０﹒３元折讓約１６﹒６７％，而該批新股佔擴大後股
本約１２﹒７４％，令姚氏的股權由約３９﹒５８％升至約４７﹒２８％。
該集團指，預期將集資所得當中約７０％用於發展金融服務業務，將當中約３０％用作一般
營運資金。（ｗｈ）
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