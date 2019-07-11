《日入而息》金管局否認銀行現資金問題，憧憬減息港股升２２７點

《今天重點》﹡莎莎（１７８）第一財季營業額跌１１％，６月社會事件令銷情受壓

﹡新地（０００１６）雷霆稱上半年一手樓售逾萬伙，德銀遷出不影響出租率

﹡金管局澄清表示有本地銀行出現資金問題屬虛假消息

﹡商務部表示６月ＦＤＩ按年增３％至１６１﹒３億美元；中美下一輪磋商安

排，目前沒更多信息可透露；商務部回應華為仍在黑名單：冀美盡早取消打

壓華企業；中國沒有出現大規模外資撤離情況



《即日市況》﹡減息憧憬升溫，港股收升２２７點報２８４３１，惟十天線得而復失



《深滬股市》﹡保險股穩大局，滬綜指全日微升０﹒０８％中止三連跌



《美元匯價》﹡加拿大貨幣政策大概率中立，宜高位沽美元；歐元最新報１﹒１２７４╱

７８，日圓最新報１０８﹒０９╱１０



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）首三季純利按年升７％，明早復牌

﹡ＭＩＮＤＴＥＬＬ ＴＥＣＨ（０８６１１）中期少賺逾八成，不派息

﹡童園國際（０３８３０）年度虧損收窄至９３６萬元，不派息



《公司資訊》﹡中集車輛（０１８３９）自身增長較收購效益更大，擬擴張歐洲業務

﹡工行（０１３９８）董事長陳四清會晤馬化騰，就深化銀企合作等交流

﹡中駿集團（０１９６６）下月悉數贖回２０２０年到期優先票據

﹡和泓（０６０９３）公開超購逾４倍，一手中籤率兩成

﹡華檢醫療（０１９３１）公開超購逾一倍，一手中籤率五成

﹡維亮控股（０８６１２）公開超購逾２７倍，上限定價

﹡朗詩綠色（００１０６）與平安不動產合作投資上海項目，正式命名為張江

朗詩中心

﹡港交所（００３８８）本港早已與內地連接，冀更多內地企業將產品帶至本

港

﹡港鐵（０００６６）加薪最多６﹒３％，４０周年員工獲發０﹒３個月月薪

特別獎金

﹡雅迪（０１５８５）控股股東增持０﹒２％權益

﹡電視廣播（００５１１）客戶調動廣告，對公司業務無重大影響

﹡數碼通（００３１５）會投放數十億元在５Ｇ建設，公司廣告方向一直有評

估

﹡新地（０００１６）雷霆稱上半年一手樓售逾萬伙，德銀遷出不影響續租率

﹡中國能源建設（０３９９６）上半年新簽合同額按年增長７﹒１２％

﹡莎莎（００１７８）第一財季營業額跌１１％，６月社會事件令銷情受壓

﹡興利（００１１４）出售葵涌工業大廈單位，套現３０６５萬元

﹡光大綠色環保（０１２５７）簽江蘇省固廢綜合處置項目，總投資３億元人

民幣

﹡永嘉（０３３２２）第二季度高級時裝零售同店銷售跌８％，整體收益增長

６９％

﹡大家樂中國與８家中國地產商簽協議，未來５年於廣深地區門店翻倍

﹡藍鼎國際（００５８２）澄清與香港神話世界區塊鏈科技並無業務關係

﹡中國銀河（０６８８１）收到北京仲裁委員會裁決，事件對公司業務無重大

影響



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）中標４０﹒９億元人民幣天津安置房項目

﹡中興通訊（００７６３）在歐洲啟動網絡安全實驗室

﹡綠地香港（００３３７）擬發行３億美元兩年期債券，年息６厘



《神州民企》﹡渾水再發沽空報告，安踏（０２０２０）強烈否認報告中的指控；安踏品牌

產品第二季零售金額按年增長１０至２０％

﹡太陽城（０１３８３）周焯華反駁網傳失聯，稱「照常返工」

﹡宋衛平辭任綠城中國（０３９００）聯席主席



《中國要聞》﹡浦發行完成３００億永續債簿記定價，認購倍數超２倍

﹡華為電視或８－９月發布，京東方、ＴＣＬ供應零件

﹡浙江政府同意設立寧波前灣新區，涵蓋杭州灣產業區

﹡國投泰康信託亦暫停房地產類信託項目

﹡中意財長對話聯合聲明：推動金融市場雙向准入

﹡行業協會表示將重點發展稀土功能材料應用及延伸產業鏈

﹡財長劉昆稱中國有信心保持經濟增長在６－６﹒５％

﹡財富中國５００強上市公司總營收增近１５％創新高

﹡絲路集團與聯合國貿發會議達成跨境電子商務合作

﹡人行上海總部要求轄內非銀金融機構每周交流動性報告；人行營管部表示北

京地區企業可網銀查詢徵信報告；人行稱流動性有所下降但續停逆回購，今

淨回籠１０００億；人行徵信中心表示「承興與諾亞交易６１筆」表述不準

確

﹡能源局擬將逾３９００個光伏項目納入競價補貼範圍

﹡３６氪馮大剛稱目標成為整個中國創新創業中台

﹡商務部表示６月ＦＤＩ按年增３％至１６１﹒３億美元；中美下一輪磋商安

排，目前沒更多信息可透露；商務部回應華為仍在黑名單：冀美盡早取消打

壓華企業；中國沒有出現大規模外資撤離情況

﹡上海財大表示二季度上海投資者信心環比、同比雙雙下降

﹡上海發文規範大件垃圾管理，探索設立集中投放日

﹡新華－波羅的海國際航運指數發布，上海位列全球第四

﹡調查指二季度上海消費者信心指數環比降，但仍處高位

﹡美財政部否認有關敦促供應商領牌照恢復供貨華為報道

﹡華為新路由器獲中國首個５Ｇ無線數據終端許可證

﹡加拿大央行表示在爆發大規模貿易戰下經濟將萎縮６％

﹡協會表示中美貿戰對輕工業造成影響，但影響總體可控

﹡中信建投澄清與承興國際已無存續融資業務及其他業務

﹡中國通號中籤率達０﹒２３％創新高

﹡光大信託等十家遭約談警示，光大否認暫停地產業務

﹡財富中國５００強出爐，平保以９７６８億營收位列第四位

﹡盾安環境獲政府收地，料上半年盈利最多增８﹒５倍

﹡中信集團原執董趙景文嚴重違紀違法被開除黨籍

﹡中央結算表示６月債市波動性下降，邊際違約率略升

﹡國防部回應美售台武器：中國軍隊強烈不滿，堅決反對

﹡工信部指導發布防範治理電信網絡詐騙創新示範項目



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１０８４３﹒４２點



《其他消息》﹡選舉事務處接逾３５萬份新選民登記，創０４年來新高

﹡金管局澄清表示有本地銀行出現資金問題屬虛假消息

﹡政府委任財務匯報檢討委員團成員

﹡證監會公開批評中民資產管理香港違反《收購守則》

﹡Ｋ１１旗下港島東寫字樓項目年底啟用，預租面積超２２萬平方呎

﹡深股通額度全日用７億元，外資結束連續三日淨流出；滬股通額度全日用近

２０億元，陸股通淨買入逾２４億

﹡戴德梁行表示次季寫字樓呎租跌０﹒４％，近５年首回落



《移交逃犯》﹡一名４６歲男子於九龍灣「連儂牆」襲擊他人被捕

﹡民主派議員就連儂牆年輕人受襲發聲明促警方嚴正執法

﹡立法會今早解除紅色警示

﹡林鄭月娥取消出席其母校於今晚的校慶活動

﹡張宇人指不會向傳媒講及會否辭任行會成員

﹡陳方安生指若特首視行會為諮詢架構，應納不同意見者

﹡中聯辦王志民發表講話，指中央堅定支持林鄭月娥

﹡譚耀宗稱問責不一定要下台；特首可多落區聆聽民意

﹡外交部表示某些西方人士競選不要拿中國說事

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