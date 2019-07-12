《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０８８．０８ 升 ２２７．８８點╱０．８５％
標普５００ ２９９９．９１ 升 ６．８４點╱０．２３％
納斯達克 ８１９６．０４ 跌 ６．４９點╱０．０８％
倫敦富時１００ ７５０９．８２ 跌 ２０．８７點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３２．１２ 跌 ４１．２９點╱０．３３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５５１．９５ 跌 １５．６４點╱０．２８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５２，歐元兌美元１．１２５８
12/07/2019 07:46
《日出而作》道指首破二萬七關，金價回落，港航傳引策略投資者
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０８８．０８ 升 ２２７．８８點╱０．８５％
標普５００ ２９９９．９１ 升 ６．８４點╱０．２３％
納斯達克 ８１９６．０４ 跌 ６．４９點╱０．０８％
倫敦富時１００ ７５０９．８２ 跌 ２０．８７點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３２．１２ 跌 ４１．２９點╱０．３３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５５１．９５ 跌 １５．６４點╱０．２８％
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