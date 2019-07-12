《盤前攻略》夜期黑期現回吐，今早港股或呈低開高走格局

《經濟通通訊社１２日專訊》美股繼續受減息氣氛影響，道指衝上歷史新高２７０８８點，

而標普則再碰頂。個股方面，有指蘋果推出３款５Ｇ手機，螢幕再擴大至６﹒７吋，惟消息對股

價未有正面作用，收市挫０﹒７３％。醫療股造好，聯合健康急升５﹒５％，主要由於特朗普政

府放棄一項限制藥品回扣計劃。最終指指收報２７０８８點，升２２７點或０﹒８５％。納指收

報８１９６點，跌６點或０﹒０８％。標普收報２９９９點，升６點或０﹒２３％。



＊夜期回吐超過百點，ＡＤＲ輕微下挫＊



港股夜期收報２８３４４點，跌１１０點，低水８８點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１０２點，報２８３２９點。預託證券輕微下挫，騰訊跌

０﹒６８％，折合港元報３５４﹒７８元。匯控升０﹒０７％，折合港元報６５﹒２４元。中移

動跌０﹒１３％，折合港元報７０﹒１１。友邦跌０﹒２３％，折合港元報８４﹒１６元。長和

跌０﹒９９％，折合港元報７５﹒４９。中行跌０﹒８３％，折合港元報３﹒２２元。國壽跌０

﹒８７％，折合港元報１９﹒６７元。中海油跌２﹒２５％，折合港元報１３﹒４３元。中石化

升０﹒２４％，折合港元報５﹒２元。中聯通升０﹒２３％，折合港元報８﹒３４元。



＊港股已消化減息效應，投資者續觀望＊



美股近期屢創新高，當地股市牛氣沖天，反觀港股則表現牛皮。有「黑期」之稱的新加坡

ＨＳ５０指數現報２８３４４點，跌５７點或０﹒２％。本港市場似乎對減息效應幾乎消化，不

論黑期、夜期都呈現回吐，不排除是大型投資機構見美股造好，將資金部分抽離，但暫時來看港

股基底不算太差，因此今早有機會呈低開高走格局，但波幅有限，投資者可先繼續觀望。

（ｕｌ）

