《環球趨勢－黃耀宗》２０１９年下半年環球投資市況展望－（上）

《環球趨勢》環球經濟持續受累多項不明朗因素，新興市場及歐洲經濟數據已率先回落；美

國難以獨善其身，過去數月的經濟數據亦現疲態。市場憧憬環球央行「重新放水」可帶動經濟見

底回升。與此同時，市場有否過份炒作「憧憬減息及其步伐」和「經濟能否回升」等疑問將左右

未來股市走向。整體而言，現時大多股市估值已高於自２００８年的平均預測市盈率，水平略貴

；因此，若聯儲局息率政策或未來經濟數據等方面令市場失望，或會觸發市場大幅波動。



＊宏觀大局－環球經濟擴張期尾聲＊



過去數月，金融市場如過往減息正式啟動前般，各類資產價格出現「禾雀亂飛」的情況。誰

對？誰錯？參考過去１年環球股市、債市及金價等資產價格表現，則會發現資金逐漸偏向避險資

產。未來數月或需把握逢高減持的時機。



＊美國－信心情緒將左右股市發展＊



美國債市自去年度首次出現「債息倒掛」後，多項經濟數據亦見當地經濟增長動力逐漸回軟

；數據顯示美國經濟衰退機會率正逐步上升；未來一年的衰退機會更逾３成！前瞻性經濟數據

（新屋動工數字及汽車銷售數量等）及勞動市場數據則未見大幅失速的情況，現時美國經濟似弱

還強，甚至可說沒有強力經濟數據支持聯儲局在７月減息。另一邊廂，通脹數據今年有所回落，

且工資增長上升勢頭亦有所放緩，為聯儲局減息提供空間。在合理情況下，我們料美國下半年最

多減息為２次，共５０點子。

根據過往經驗，股市走勢與經濟增長步伐相似；仔細地看，消費者信心指數與美股相關度更

為密切。因此，我們可透過美國採購經理人指數走勢作為領先參考，並以消費者信心指數為美股

作買賣部署。簡要而言，消費者信心指數已近歷史高位，即抗奮水平！未來企業盈利及中美貿易

關係將左右短期市場信心及股市走向。宜留意具長線增長概念行業，如︰雲計算。

《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

＊ 筆者所管理的基金持有相關資產

