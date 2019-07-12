  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/07/2019 08:35

【企業盈警】康健醫療（０３３８６）料中期溢利按年大幅減少

　　《經濟通通訊社１２日專訊》康健國際醫療（０３３８６）發盈警，預計截至２０１９年
６月３０日止六個月，期內溢利將較２０１８年同期的６１５０萬元大幅減少。
　　公司指出，有關減少主要因為期內並沒有關於承兌票據的減值虧損撥回，加上投資物業於期
內錄得公平值虧損。再者，於６月出售提供醫療相關服務之中心，以及於期內提供醫療相關服務
的另一間中心之物業、廠房及設備撇銷所產生虧損。
　　公司強調，最終中期業績及其他詳情，將予刊發業績時公布，股份將繼續暫停買賣，直至另
行通知為止。（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
生財有道11/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：抽中百威宜首掛日先套利
生財有道11/07/2019
【外匯攻略】專家料鎊匯或見逾卅年低位 留學宜忍手兌鎊免破費
國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金