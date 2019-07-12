《經濟通通訊社１２日專訊》康健國際醫療（０３３８６）發盈警，預計截至２０１９年
６月３０日止六個月，期內溢利將較２０１８年同期的６１５０萬元大幅減少。
公司指出，有關減少主要因為期內並沒有關於承兌票據的減值虧損撥回，加上投資物業於期
內錄得公平值虧損。再者，於６月出售提供醫療相關服務之中心，以及於期內提供醫療相關服務
的另一間中心之物業、廠房及設備撇銷所產生虧損。
公司強調，最終中期業績及其他詳情，將予刊發業績時公布，股份將繼續暫停買賣，直至另
行通知為止。（ａｌ）
12/07/2019 08:35
【企業盈警】康健醫療（０３３８６）料中期溢利按年大幅減少
《經濟通通訊社１２日專訊》康健國際醫療（０３３８６）發盈警，預計截至２０１９年
６月３０日止六個月，期內溢利將較２０１８年同期的６１５０萬元大幅減少。
公司指出，有關減少主要因為期內並沒有關於承兌票據的減值虧損撥回，加上投資物業於期
內錄得公平值虧損。再者，於６月出售提供醫療相關服務之中心，以及於期內提供醫療相關服務
的另一間中心之物業、廠房及設備撇銷所產生虧損。
公司強調，最終中期業績及其他詳情，將予刊發業績時公布，股份將繼續暫停買賣，直至另
行通知為止。（ａｌ）
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