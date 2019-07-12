【嚟緊炒Ｄ乜】達利食品股價落後博反彈，盈利能力強受益物價上升

《嚟緊炒Ｄ乜》踏入７月份以來，港股走勢向下，近期才跟隨美股破頂而回升。港股短期走

勢仍然沒有明顯方向，內需股在目前向不明市況下仍然值得優先注意。啤酒業巨擘百威亞太

（０１８７６）下周掛牌，中國６月份消費物價指數顯示食品價格上漲，可能有利飲食類股份的

股價。達利食品（０３７９９）近期表現落後，具有博反彈價值。



＊毛利率升至３８﹒６％＊



達利食品於中國內地從事食品及飲料生產及銷售業務，主要品牌產品包括「達利園」糕點、

「達利園」花生牛奶、「達利園」飲料、「好吃點」餅乾、「可比克」薯片、「和其正」涼茶、

「樂虎」功能飲料、「豆本豆」豆奶、「藍蒂堡」曲奇、「美培辰」麵包等。

達利食品２０１８年收入上升５﹒４％至近２０９億元（人民幣﹒下同），增長主要由飲料

業務帶動。該公司接近５０％的收入來自食品業務，而食品與飲料業務的收入分別增長４﹒５％

及６﹒５％。糕點類食品佔食品業務比重近６０％，食品業務收入增長動力主要來自薯類膨化食

品，該類產品增長率達１２﹒４％。約４４％的收入來自飲品業務，飲品業務可分為四大類，其

中功能飲料收入增長１５﹒１％，佔飲料收入比重最大約３４％，而植物蛋白飲料及含乳飲料佔

飲料收入３０％，增長卻達到２７％，為飲料業務收入增長主要動力。達利食品年度毛利上升８

﹒０％至近８１億元。食品業務及飲料業務的毛利率分別３６﹒１％及４６﹒４％，兩項業務的

毛利率均上升０﹒９個百分點。整體毛利率也上升０﹒９個百分點至３８﹒６％，由食品及飲料

產品組合優化、部分產品加價、原材料價格下降帶動。銷售費用佔收入的比例下降０﹒２個百分

點至１６﹒２％，經營溢利率於是上升１﹒１個百分點至１９﹒７％。年度純利上升８﹒３％至

逾３７億元。末期息減少２５％至７﹒５港仙，全年每股派息因此也減少２０％。



＊進軍短保質期麵包產業＊



達利食品於２０１８年１１月正式推出「美焙辰」品牌，進軍短保質期麵包產業。該業務可

能成為２０１９年達利食品的增長動力。「美焙辰」品牌拓展早餐家庭消費市場，在短短數個月

內已開拓３萬多個銷售點，在２０１９年將會加速拓展全國市場。該公司於去年第四季推出「唯

甄系列」豆奶，以高性價比策略與「美焙辰」一同推廣，有助提升豆奶業務增長。



＊內地食品價格大幅上漲＊



達利食品的薯片產品和功能飲料針對年青人市場，有望保持增長。該公司去年第四季推出波

浪形鮮切薯片「嗨多浪」，完善「可比克」產品結構，形成了「複合型薯片＋鮮切型薯片」兩大

產品組合。「嗨多浪」薯片根據市場消費潮流及不同區域不一樣的口味需求，研製４種新口味，

滿足年輕消費者多樣化的需求。該公司「樂虎」品牌功能飲料於２０１９年進行品牌形象全面升

級，同時推出５００毫升的新包裝飲品，大力拓展重度用戶市場。「樂虎」將成為２０１９年

ＦＩＢＡ籃球世界盃贊助商和官方指定功能飲料，結合男籃世界盃賽事進行歷時四個月的品牌推

廣周期，在１６個城市巡演擴大品牌知名度。

最近中國公布６月份全國居民消費價格指數和工業生產者出廠價格指數，數據可能預示中國

食品股盈利轉好。６月份全國居民消費價格指數上漲２﹒７％，其中食品價格上漲８﹒３％，但

工業生產者出廠價格指數只上漲０﹒６％。上述數據可能反映食品價格大幅上漲而成本升幅有限

。



＊減少派息或惹市場疑慮＊



達利食品今年以來股價在５至６港元之間波動，近期表現欠佳，剛創出一個月新低５﹒０３

元，受制於多條主要平均線。達利食品資產負債比率只有１５﹒５％，財政健全、盈利能力強但

股價表現不濟，可能跟該公司毛利率偏高或惹起市場疑慮。該公司飲料業務的毛利率高達

４６﹒４％，較康師傅控股（００３２２）的飲料業務毛利率３１﹒２６％、蒙牛乳業

（０２３１９）的毛利率３７﹒４％還要高。該公司財政健全卻減少派息，也令人生疑。純粹從

財務角度來看，達利食品畢竟為盈利能力強的股份，而中國通脹數據反映食品生產商可能盈利能

力轉好，不妨短期現價趁低吸納博反彈。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》





表列達利食品（０３７９９）近年主要業績數據：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ２０８﹒６４億 １９７﹒９９億 １７８﹒４２億

（＋５﹒４％） （＋１１﹒０％） （＋５﹒８％）



毛利 ８０﹒５１億 ７４﹒５８億 ６８﹒４０億

（＋８﹒０％） （＋９﹒０％） （＋１７﹒６％）



毛利率 ３８﹒６％ ３７﹒７％ ３８﹒３％



淨利 ３７﹒１７億 ３４﹒３４億 ３１﹒３７億

（＋８﹒３％） （＋９﹒５％） （＋７﹒７％）



淨利率 １７﹒８％ １７﹒３％ １７﹒６％

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註：年結日為１２月３１日

貨幣：人民幣





表列達利食品（０３７９９）及相關股份股價表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第二季以來（％） 本月以來（％）

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達利食品（０３７９９） －１１﹒８ －１３﹒２ －２﹒９

旺旺 （００１５１） ＋１３﹒９ －４﹒３ －１﹒７

康師傅 （００３２２） ＋３１﹒８ ＋５﹒５ ＋０﹒６

統一企業（００２２０） ＋３７﹒０ ＋２０﹒４ ＋２﹒８

萬洲國際（００２８８） ＋３１﹒１ －６﹒５ －２﹒７

蒙牛乳業（０２３１９） ＋３０﹒６ ＋９﹒０ ＋４﹒５

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股指

恆生指數 ＋１０﹒６ －１﹒５ ＋０﹒１

國企指數 ＋７﹒１ －４﹒７ －０﹒３

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註：資料截至７月１２日中午收市

