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即市新聞

12/07/2019 09:23

港股輕微低開２９點報２８４０１點，國指跌１０點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股再度破頂，惟亞洲股市今早未有跟隨走勢，日經指數
最新跌４４點，首爾指數則升不足１點。港股方面，似乎開始消化減息預期的效應，恆指今早低
開２９點，部分內房股回吐，碧桂園（０２００７）低開近３％為最差藍籌，潤地
（０１１０９）、恆大（０３３３３）亦錄得近１％跌幅；而平保（０２３１８）及騰訊
（００７００）高開約１％撐市。恆生指數開報２８４０１點，跌２９點或跌０﹒１１％，主板
成交１９﹒２６億元。國企指數開報１０７７３點，跌不足１點。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６５﹒２元；港交所（００３８８）升
０﹒５１％，報２７４﹒８元；騰訊升０﹒７８％，報３６０元；中移動（００９４１）升
０﹒４３％，報７０﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒４７％，報８３﹒９５元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　９５﹒１０元　　　升１﹒０６％
　　騰訊控股（００７００）　３６０﹒００元　　　升０﹒７８％
　　中海外　（００６８８）　　２８﹒９０元　　　升０﹒７０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８５﹒６０元　　　升０﹒５３％
　　港交所　（００３８８　　２７４﹒８０元　　　升０﹒５１％

　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒１６元　　　跌２﹒６２％
　　恆安國際（０１０４４）　　５５﹒９０元　　　跌１﹒６７％
　　創科實業（００６６９）　　５８﹒２０元　　　跌１﹒５２％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒８８元　　　跌１﹒５１％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒２３元　　　跌１﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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