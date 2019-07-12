《盤後部署》港股進入整固格局，待美國減息後望再上２９０００點

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股再次破頂，道指突破二萬七關口，亞洲股市今日早段

低迷，港股今早低開高走，中資金融股現資金追捧，國壽（０２６２８）升近２％為最佳藍籌，

建行（００９３９）亦漲０﹒６％，另外濠賭股獲大行吹捧，金沙（０１９２８）反彈

１﹒３％。港股今日一度升破１０天線（２８５４５點），但受制於百天線（２８６２９點），

最終恆指收報２８４７１點，升３９點或０﹒１４％，成交金額６２４﹒３８億元跌

７﹒３７％。國企指數收１０７８８點，升４點。

Ａ股方面隨外圍造好，上證收２９３０點，升１２點或０﹒４４％。深證收９２１３點，升

６０點或０﹒６６％。兩市合共成交３３００﹒３６億元人民幣。



＊鮑威爾指不能重蹈日本覆轍，華府或再陷停擺危機＊



聯儲局主席鮑威爾發表鴿派證詞，令外界推測７月份減息幾乎塵埃落定。他昨日（１１日）

在參議院作證時指出，美國必須吸收日本的教訓不能陷於被動，而且要避免通脹率低於２％的目

標。另外，他指出，現時失業率與物價的關聯性已經變得非常弱，如在經濟繁榮時，失業率下跌

的同時工資與物價亦會上升，但是目前物價升幅很低，所以貨幣政策未如想像中寬鬆。

美國七月份減息似沒有懸念，美國政府的新一輪財政危機或再次湧現。昨日，美國財政部公

布一份報告顯示，美國本年度首三季預算赤字，較去年同期急升２３％至７４７１億美元，有分

析指出現時美國國會與特朗普未就新預算達成共識，美國有機會於１０月１日起再面臨停擺危機

。據當地媒體指出，美國國會必須提高債務上限，否則將會承擔２２萬億美元國債違約的風險。

先不論債務危機，美國政府停擺對美股或造成一定程度影響，連鎖效應下環球股市亦有機會受波

及。



＊減息效應預先炒起，港股短期２８３００╱８００＊



自從鮑威爾發表鴿派言論後，美股三大指數再次破頂，惟港股似乎未有太大反應，唯一解釋

是港股一早預先炒起減息效應，而部分大戶有機會抽回資金轉炒落後美股，才造成如此反應。港

股再要衝上二萬九，可能是要等聯儲局確實公布減息後才現上升動力。相信現時港股依然炒上落

市格局，而目前恆指１４天ＲＳＩ維持在５５左右的中線水平，而多條平均線的差距亦開始收窄

，預料港股短期波幅維持在２８３００至２８８００點左右，相信還要整固至７月尾，投資者可

考慮現時開始收集平貨，待美股爆發完畢後，港股會緊接升勢。（ｕｌ）

