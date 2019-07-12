【減息將至】聯儲局主席鮑威爾再次暗示本月底將減息

《經濟通通訊社１２日專訊》聯儲局主席鮑威爾再次暗示，可能在本月稍後的議息會議上減

息，因貿易爭端及全球經濟增長放緩導致企業削減投資。

鮑威爾連續兩日出席國會聽證會，他再次重申美國目前正面臨貿易不確定性、海外增長放緩

及頑固的低通脹的三個重大風險。雖然美國經濟總體表現仍然良好，消費者開支依然強勁，但華

府與多個貿易夥伴的爭端引發的不確定性正在對前景帶來壓力。

他稱，聯儲局聯邦公開市場委員會的許多委員都認為，輕微放寬貨幣政策可能是適當的。（

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