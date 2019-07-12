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即市新聞

12/07/2019 08:21

【減息將至】聯儲局主席鮑威爾再次暗示本月底將減息

　　《經濟通通訊社１２日專訊》聯儲局主席鮑威爾再次暗示，可能在本月稍後的議息會議上減
息，因貿易爭端及全球經濟增長放緩導致企業削減投資。
　　鮑威爾連續兩日出席國會聽證會，他再次重申美國目前正面臨貿易不確定性、海外增長放緩
及頑固的低通脹的三個重大風險。雖然美國經濟總體表現仍然良好，消費者開支依然強勁，但華
府與多個貿易夥伴的爭端引發的不確定性正在對前景帶來壓力。
　　他稱，聯儲局聯邦公開市場委員會的許多委員都認為，輕微放寬貨幣政策可能是適當的。（
ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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