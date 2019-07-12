《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲央行公布會議記錄顯示，委員一致認為有必要準備在不確
定性加劇的環境下為歐元區經濟提供更多刺激。
歐洲央行在上月議息會議上，將加息的時間至少推遲一年，行長德拉吉強調未來數周央行有
可能採取更多刺激措施。
會議記錄顯示，上月委員在進一步放寬貨幣政策的問題上已達成廣泛共識，不論減息、調整
政策指引，甚至推出新的資產購買計劃都已準備就緒。
會議記錄還顯示，央行正在考慮在通脹保持低位的情況下採取更具戰略性的行動，並計劃強
調央行將容忍通脹高於或低於目標。（ｍｎ）
12/07/2019 08:27
《外地經濟》歐央行會議記錄：經濟不確定性加劇，準備再放寬政策
《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲央行公布會議記錄顯示，委員一致認為有必要準備在不確
定性加劇的環境下為歐元區經濟提供更多刺激。
歐洲央行在上月議息會議上，將加息的時間至少推遲一年，行長德拉吉強調未來數周央行有
可能採取更多刺激措施。
會議記錄顯示，上月委員在進一步放寬貨幣政策的問題上已達成廣泛共識，不論減息、調整
政策指引，甚至推出新的資產購買計劃都已準備就緒。
會議記錄還顯示，央行正在考慮在通脹保持低位的情況下採取更具戰略性的行動，並計劃強
調央行將容忍通脹高於或低於目標。（ｍｎ）
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