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12/07/2019 08:47

《外地經濟》美國上周申領失業金人數創３個月來新低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國勞工部公布，上周初申領失業金人數經季節因素調整後減
少１﹒３萬人至２０﹒９萬人，為４月以來新低，市場原預期會升至２２﹒３萬人。
　　四星期平均值按周減少３２５０人至２１﹒９２５萬人，持續申領失業金人數為１７２﹒３
萬人，高於市場預期的約１６９萬人。（ｍｎ）

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