《國際要聞》美國決定暫不制裁伊朗外長，重申希望以外交方式解決

《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國決定暫時不制裁伊朗外長扎里

夫，表明華府可能正為外交斡旋努力。

美國財長努欽於上月曾表示扎里夫將被列入黑名單，不過這種公開表態並不尋常，因為美國

通常不會事先透露這種決定，以防止制裁目標將資產轉移出美國管轄範圍。

當被問及為甚麼扎里夫尚未受到制裁時，美國財政部發言人表示，華府正在研究對伊朗實施

進一步制裁的各種途徑。而國務院發言人稱，白宮希望以外交方式解決，並重申特朗普願意在沒

有前設的情況下與伊朗談判。（ｍｎ）

