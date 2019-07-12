《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國決定暫時不制裁伊朗外長扎里
夫，表明華府可能正為外交斡旋努力。
美國財長努欽於上月曾表示扎里夫將被列入黑名單，不過這種公開表態並不尋常，因為美國
通常不會事先透露這種決定，以防止制裁目標將資產轉移出美國管轄範圍。
當被問及為甚麼扎里夫尚未受到制裁時，美國財政部發言人表示，華府正在研究對伊朗實施
進一步制裁的各種途徑。而國務院發言人稱，白宮希望以外交方式解決，並重申特朗普願意在沒
有前設的情況下與伊朗談判。（ｍｎ）
12/07/2019 11:30
《國際要聞》美國決定暫不制裁伊朗外長，重申希望以外交方式解決
《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國決定暫時不制裁伊朗外長扎里
夫，表明華府可能正為外交斡旋努力。
美國財長努欽於上月曾表示扎里夫將被列入黑名單，不過這種公開表態並不尋常，因為美國
通常不會事先透露這種決定，以防止制裁目標將資產轉移出美國管轄範圍。
當被問及為甚麼扎里夫尚未受到制裁時，美國財政部發言人表示，華府正在研究對伊朗實施
進一步制裁的各種途徑。而國務院發言人稱，白宮希望以外交方式解決，並重申特朗普願意在沒
有前設的情況下與伊朗談判。（ｍｎ）
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