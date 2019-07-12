【移交逃犯】據報新加坡警告金融機構勿趁政治動盪從香港搶生意

《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述消息人士報道，新加坡金管局警告星展及華僑

銀行旗下金融機構，不要趁香港政治動盪向客戶兜售服務或採取其他措施吸引客戶到新加坡。

由於《逃犯條例》中允許中國凍結涉事人在港的資金或其他資產，有可能令部分富豪將資金

移走。消息人士稱，金管局希望上述公司對香港的事態保持敏感，不要藉著事件去推銷生意。

新加坡金管局之前曾表示，沒有跡象表明有任何重大的業務或資金從香港轉移到新加坡。（

ｍｎ）

