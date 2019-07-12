《台股攻略－馮偉明》電子股下跌，台股今日收低

《台股攻略》台股今日（１２日）開高走低，跌１９﹒０７點，收１０８２４﹒３５點，成

交金額為新台幣１２０５﹒９６億元。

美國本月底或將減息，資金可望回流新興市場，亞股今日普遍造好，台股更一度衝高。台積

電全力衝刺７奈米及５奈米產能建置，預估今年台灣半導體設備市場可望增長２１﹒１％，成為

全球最大半導體設備市場。大立光法說會後造好，雙王股價皆站上季線，僅鴻海在季線之下整理

。日本加強對南韓的出口管制，南亞科強力填息，旺宏及華邦電等記憶體族群走揚。鮑威爾叫停

數位貨幣Ｌｉｂｒａ計劃，比特幣大跌，撼訊、映泰及世芯－ＫＹ等挖礦概念股下挫。暑假及

Ｑ３傳統旺季將至，大盤資金今日轉入觀光類股，觀光類股指數創７個月新高，美食－ＫＹ受惠

中國市場逐步好轉以及美國市場營收穩定成長，股價站上季線，升６﹒９４％。

目前市場焦點在ＤＲＡＭ及生技股的表現，料將成為下周台股好淡的重要指標。現階段台股

投機氣氛濃厚，建議投資者謹慎操作為宜。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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