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即市新聞

12/07/2019 18:03

《台股攻略－馮偉明》電子股下跌，台股今日收低

　　《台股攻略》台股今日（１２日）開高走低，跌１９﹒０７點，收１０８２４﹒３５點，成
交金額為新台幣１２０５﹒９６億元。
　　美國本月底或將減息，資金可望回流新興市場，亞股今日普遍造好，台股更一度衝高。台積
電全力衝刺７奈米及５奈米產能建置，預估今年台灣半導體設備市場可望增長２１﹒１％，成為
全球最大半導體設備市場。大立光法說會後造好，雙王股價皆站上季線，僅鴻海在季線之下整理
。日本加強對南韓的出口管制，南亞科強力填息，旺宏及華邦電等記憶體族群走揚。鮑威爾叫停
數位貨幣Ｌｉｂｒａ計劃，比特幣大跌，撼訊、映泰及世芯－ＫＹ等挖礦概念股下挫。暑假及
Ｑ３傳統旺季將至，大盤資金今日轉入觀光類股，觀光類股指數創７個月新高，美食－ＫＹ受惠
中國市場逐步好轉以及美國市場營收穩定成長，股價站上季線，升６﹒９４％。
　　目前市場焦點在ＤＲＡＭ及生技股的表現，料將成為下周台股好淡的重要指標。現階段台股
投機氣氛濃厚，建議投資者謹慎操作為宜。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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