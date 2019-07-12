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即市新聞

12/07/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ隨購進價倒跌減通脹壓

　　《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１９年６月份同比回落至持平水
平，環比則二連跌，和止住二連急升之態，主要受惠於燃料動力、有色金屬材料及電線類、建築
等類別的購進價格皆跌，而生活資料亦基本持平，有助於緩和居民消費價格ＣＰＩ所受鮮果、豬
肉漲價之壓。美國對華掀貿易促中國得反制加徵輸入的美國貨關稅和提升稅率，暫時未有引致進
口通脹，其中原因為中國政府採取合理、適當的措施穩定通貨價格，確保實體經濟穩中有進發展

　
＊燃料動力化工原料購進價皆跌可緩壓＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的資料，工業生產者出廠價格於２０１９年６月份的同比持平，
較對上一個月所增０﹒６％大幅回落０﹒６個百分點，而５月份環比亦減０﹒３個百分點，止住
４月份同比增０﹒９％拉動環比激增０﹒５個百分點，和３月份同比及環比分別升０﹒４％和０
﹒３個百分點二連升之惡況，需要留意的有好幾點：
　　（甲）ＰＰＩ之同比由升幅收窄至持平，乃受到多項（Ｉ）購進價格上升的壓力有不同程度
的增長放緩甚至倒跌的影響，包括（ｉ）燃料、動力類購進價格於２０１９年６月份同比回落０
﹒３％，相對於５月份同比升幅收窄至１﹒４％由略升轉稍跌，來回相差１﹒７個百分點，而對
上一個月的環比減幅卻只是０﹒２個百分點，而此項於４月份同比及環比分別上升１﹒６％及０
﹒９個百分點，該是受到原油等能源價格保持窄幅反覆爭持的影響。但美國退出《伊朗核協議
》和單方面對伊朗作出新一輪的「制裁」，使中東地緣政局再趨緊張，本該使原油價上行的機會
遠大於回調；最大問題，是美國又趁機提速增產原油，特別是頁岩油的生產，為油價反跌之因。
由是此使（ｉｉ）化工原料類購進價格於２０１９年６月份同比下跌４﹒７％，較５月份所跌３
﹒５％要多跌１﹒２個百分點。
　　ＰＰＩ之回落當然還受到多個非燃料項目的購進價格同樣回落之惠：（ＩＩ）建築材料及非
金屬類的購進價格於２０１９年６月份同比增長４﹒３％，較對上一個月低０﹒１個百分點，而
５月份升４﹒４％而環比跌０﹒７個百分點。
　
＊農副產品購進價升料短期難有改進＊
　
　　由是抵銷（ＩＩＩ）農副產品類的購進價格於是月份同比上升１﹒９％，比上月所升
１﹒５％多升０﹒４個百分點之壓。此該在相當程度受到鮮果以至豬肉、牛肉以至羊肉價格普見
向上的壓力，會構成的負面影響。
　　多個類別的生產購進價格環比上升速度有所放緩，故（乙）工業生產者出廠價格中之生產資
料ＰＰＩ同比增長於２０１９年６月份同比下跌０﹒３％，相對於５月份尚升０﹒６％，來回相
去凡０﹒９個百分點，而生活資料的ＰＰＩ同比增長基本持平於４及５月份之０﹒９％，其中生
活資料類漲幅較大的為食品類同比增長持平於上月的２﹒２％，乃因豬肉、鮮菜價升對消費價格
甚至生產價格等方面仍然繼續造成不輕的壓力所致。
　　但生產資料ＰＰＩ之採掘類，於２０１９年６月份同比上升４﹒５％，環比回落１﹒６個百
分點，止住５月份同比增長６﹒１％卻環比增０﹒８個百分點，並形成四連升，有初步良性的啟
示。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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