《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ隨購進價倒跌減通脹壓

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１９年６月份同比回落至持平水

平，環比則二連跌，和止住二連急升之態，主要受惠於燃料動力、有色金屬材料及電線類、建築

等類別的購進價格皆跌，而生活資料亦基本持平，有助於緩和居民消費價格ＣＰＩ所受鮮果、豬

肉漲價之壓。美國對華掀貿易促中國得反制加徵輸入的美國貨關稅和提升稅率，暫時未有引致進

口通脹，其中原因為中國政府採取合理、適當的措施穩定通貨價格，確保實體經濟穩中有進發展

。



＊燃料動力化工原料購進價皆跌可緩壓＊



來自中國國家統計局所發布的資料，工業生產者出廠價格於２０１９年６月份的同比持平，

較對上一個月所增０﹒６％大幅回落０﹒６個百分點，而５月份環比亦減０﹒３個百分點，止住

４月份同比增０﹒９％拉動環比激增０﹒５個百分點，和３月份同比及環比分別升０﹒４％和０

﹒３個百分點二連升之惡況，需要留意的有好幾點：

（甲）ＰＰＩ之同比由升幅收窄至持平，乃受到多項（Ｉ）購進價格上升的壓力有不同程度

的增長放緩甚至倒跌的影響，包括（ｉ）燃料、動力類購進價格於２０１９年６月份同比回落０

﹒３％，相對於５月份同比升幅收窄至１﹒４％由略升轉稍跌，來回相差１﹒７個百分點，而對

上一個月的環比減幅卻只是０﹒２個百分點，而此項於４月份同比及環比分別上升１﹒６％及０

﹒９個百分點，該是受到原油等能源價格保持窄幅反覆爭持的影響。但美國退出《伊朗核協議

》和單方面對伊朗作出新一輪的「制裁」，使中東地緣政局再趨緊張，本該使原油價上行的機會

遠大於回調；最大問題，是美國又趁機提速增產原油，特別是頁岩油的生產，為油價反跌之因。

由是此使（ｉｉ）化工原料類購進價格於２０１９年６月份同比下跌４﹒７％，較５月份所跌３

﹒５％要多跌１﹒２個百分點。

ＰＰＩ之回落當然還受到多個非燃料項目的購進價格同樣回落之惠：（ＩＩ）建築材料及非

金屬類的購進價格於２０１９年６月份同比增長４﹒３％，較對上一個月低０﹒１個百分點，而

５月份升４﹒４％而環比跌０﹒７個百分點。



＊農副產品購進價升料短期難有改進＊



由是抵銷（ＩＩＩ）農副產品類的購進價格於是月份同比上升１﹒９％，比上月所升

１﹒５％多升０﹒４個百分點之壓。此該在相當程度受到鮮果以至豬肉、牛肉以至羊肉價格普見

向上的壓力，會構成的負面影響。

多個類別的生產購進價格環比上升速度有所放緩，故（乙）工業生產者出廠價格中之生產資

料ＰＰＩ同比增長於２０１９年６月份同比下跌０﹒３％，相對於５月份尚升０﹒６％，來回相

去凡０﹒９個百分點，而生活資料的ＰＰＩ同比增長基本持平於４及５月份之０﹒９％，其中生

活資料類漲幅較大的為食品類同比增長持平於上月的２﹒２％，乃因豬肉、鮮菜價升對消費價格

甚至生產價格等方面仍然繼續造成不輕的壓力所致。

但生產資料ＰＰＩ之採掘類，於２０１９年６月份同比上升４﹒５％，環比回落１﹒６個百

分點，止住５月份同比增長６﹒１％卻環比增０﹒８個百分點，並形成四連升，有初步良性的啟

示。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

