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即市新聞

12/07/2019 10:34

《異動股》中國農林低碳暴瀉近６０％，成交較過去５日急增６倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國農林低碳（０１０６９）現價跌５９﹒５７％，暫為跌幅
最大個股，報０﹒０１９元，盤中低見０﹒０１１元，創歷史新低。該股過去五日成交額只有
２６３﹒３萬元，目前已急增６﹒８倍至２０５４﹒３萬元。
　　現時，恆生指數報２８５０６，升７４點或升０﹒２６％，主板成交２０７﹒３７億元。國
企指數報１０８２５，升４０點或升０﹒３８％。
　　上證綜合指數報２９２１，升４點或升０﹒１４％，成交５６８﹒６７億元人民幣。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　農林低碳（０１０６９）　　０﹒０１９元　　　跌５９﹒５７％
　　密迪斯肌（０８３０７）　　０﹒２２０元　　　跌２２﹒８１％
　　恆富控股（００６４３）　　０﹒３６５元　　　跌１６﹒０９％
　　創業集團（０２２２１）　　１﹒４００元　　　跌１５﹒１５％
　　金匯教育（０８１６０）　　０﹒２９５元　　　跌１３﹒２４％

　　天成國際（００１０９）　　０﹒１３５元　　　跌１０﹒６０％
　　南華資產（０８１５５）　　０﹒０１５元　　　跌１１﹒７６％
　　中國之信（０８２６５）　　０﹒４６０元　　　跌１１﹒５４％
　　申酉控股（０８３７７）　　０﹒１５１元　　　跌１１﹒１８％
　　龍昇集團（０６８２９）　　０﹒１７８元　　　跌１１﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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