《異動股》中國農林低碳暴瀉近６０％，成交較過去５日急增６倍

《經濟通通訊社１２日專訊》中國農林低碳（０１０６９）現價跌５９﹒５７％，暫為跌幅

最大個股，報０﹒０１９元，盤中低見０﹒０１１元，創歷史新低。該股過去五日成交額只有

２６３﹒３萬元，目前已急增６﹒８倍至２０５４﹒３萬元。

現時，恆生指數報２８５０６，升７４點或升０﹒２６％，主板成交２０７﹒３７億元。國

企指數報１０８２５，升４０點或升０﹒３８％。

上證綜合指數報２９２１，升４點或升０﹒１４％，成交５６８﹒６７億元人民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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農林低碳（０１０６９） ０﹒０１９元 跌５９﹒５７％

密迪斯肌（０８３０７） ０﹒２２０元 跌２２﹒８１％

恆富控股（００６４３） ０﹒３６５元 跌１６﹒０９％

創業集團（０２２２１） １﹒４００元 跌１５﹒１５％

金匯教育（０８１６０） ０﹒２９５元 跌１３﹒２４％



天成國際（００１０９） ０﹒１３５元 跌１０﹒６０％

南華資產（０８１５５） ０﹒０１５元 跌１１﹒７６％

中國之信（０８２６５） ０﹒４６０元 跌１１﹒５４％

申酉控股（０８３７７） ０﹒１５１元 跌１１﹒１８％

龍昇集團（０６８２９） ０﹒１７８元 跌１１﹒００％

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（ｊｔ）

