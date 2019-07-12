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12/07/2019 13:42

【駐京專電】北京畢業生見習期可申請每月２２００元補貼

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市發布《北京市就業見習工作管理辦
法》，有見習意願的北京生源畢業生（含高校、技校、中專）、１６至２４歲登記失業人員及轉
移就業登記的農村勞動力，在見習期可向人力社保部門申請見習補貼。根據，見習補貼將與今年
的城鎮職工最低月工資標準持平，每人每月２２００元人民幣。見習期限為１至１２個月，這期
間都可申領見習補貼。

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