《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉表示，中證監
此前收到上海嚴義明律師事務所律師嚴義明、江蘇法舟律師事務所律師範凱洲兩名律師針對新城
控股（滬：６０１１５５）的舉報信，目前正在按相關法律法規對舉報信涉及內容進行核實。
12/07/2019 16:32
【駐京專電】中證監：正核實針對新城控股舉報信所涉內容
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉表示，中證監
此前收到上海嚴義明律師事務所律師嚴義明、江蘇法舟律師事務所律師範凱洲兩名律師針對新城
控股（滬：６０１１５５）的舉報信，目前正在按相關法律法規對舉報信涉及內容進行核實。
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