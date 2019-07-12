【駐京專電】中證監對５宗私募基金違法案件作行政處罰

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉表示，中證監

依法對５宗私募基金違法案件作出行政處罰。包括北京豐利挪用私募基金財產案，復航投資利益

輸送案，盛世股權違規案，恆兆源投資違規案，四川昊宸違規案。

中證監將持續加強對私募基金行業的監管執法力度，嚴厲打擊各類私募基金違法違規行為，

嚴格督促私募機構及從業人員增強法律意識、堅持合規經營、重視防範風險，著力規範私募基金

行業市場秩序，切實保護投資者合法權益。

