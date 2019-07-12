【駐滬專電】高力國際預計下半年上海寫字樓租金仍有下調壓力

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》高力國際發布的上半年上海物業市場報告

顯示，中美貿易爭端與中國經濟增速放緩給上海的房地產市場帶來壓力，寫字樓、商務園區和產

業物業市場的需求都出現下降。

其中，上海上半年核心商務區寫字樓空置率達１１﹒６％，較去年下半年升１﹒６個百分點

；非核心區寫字樓空置率達２３﹒３％，較去年下半年微降０﹒１個百分點；核心商務區平均租

金較去年下半年降０﹒８％，非核心商務區寫字樓租金較去年下半年降２﹒６％

高力國際研究部副董事江鵬表示，需求下滑加上供應增加令寫字樓平均租金承壓。

不過，隨著貿易戰的影響減弱，加上政府持性政策，如減稅、加速開放和科創板的落地，將

促使市場需求在下半年企穩。而隨著明後年次中心區新增供應量達４００萬平方米，全市租金水

平將結構性下調。

高力建議，對成本較敏感的租戶可考慮在次中心區與商務園區尋找租賃機會；開放商可考慮

將新項目延遲入市時機，以避免激烈競爭；有招商引資需求的業主可考慮引進產業和落稅要求二

者間的平衡，以更好滿足成長型企業的發展要求。

商務園區市場方面，儘管需求放緩給租金帶來一定壓力，但上海商務園區市場仍於上半年吸

引了一些來自科技與通信行業的大型租戶入駐。高力預計，隨著下半年淨吸納量的恢復，全年租

金將微幅攀升。

零售市場上半年需求保持穩健，但由於年內供應量較大，年末空置率或將被小幅推升，並導

致平均租金輕微的下降。

此外，儘管中美貿易爭端對物業投資情緒有所影響，外資在市場中保持活躍，預計年投資總

額與資本值將基本保持穩健。

