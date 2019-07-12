《午市前瞻》港股十天線短期受阻，企業業績若有驚喜可助試二萬九

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚（１１日）道指及標指創紀錄收市新高，同時美國６月消

費者物價指數（ＣＰＩ）高於預期，令市場懷疑聯儲局會否於月內減息，港股今早低開２９點，

報２８４０１，及後最多跌３２點報２８３９９，不過在Ａ股向好帶動下，港股由跌轉升，雖然

最多曾漲１７２點報２８６０３，最終港股午收２８５７４，升１４２點或０﹒５％，收復十天

線（約２８５５０），半日主板成交３３７﹒９６億元。國指半日報１０８４４，升６０點或０

﹒５６％。

Ａ股向好，上證報２９３１，升１３點或０﹒４６％，成交８２７﹒４２億人民幣。深證報

９２１３，升６０點或０﹒６６％，成交５５３﹒７９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒０８％，報６５﹒２５元；港交所

（００３８８）走高０﹒９５％，報２７６元；騰訊（００７００）無升跌報３５７﹒２元；中

移動（００９４１）微跌０﹒２１％，報７０﹒０５元；友邦（０１２９９）三連跌兼三連陰後

，今回升１﹒４２％，報８５﹒５５元。



＊內險參與科創板受捧，月內土地成交向好內房漲＊



據統計顯示，截至上日共有２７家內險參與科創板投資，其中４家公司股票初步配售結果中

出現１６家內險身影，合計獲配售逾６５４８萬元人民幣，內險股今日普遍有追捧。太保

（０２６０１）走高３﹒１２％，報３１﹒４元；國壽（０２６２８）漲１﹒８１％，報

２０﹒２元，暫表現最好藍籌；新華保險（０１３３６）升１﹒７５％，報３７﹒７５元；平保

（０２３１８）亦升１﹒０６％，報９５﹒１元；太平（００９６６）微升０﹒４５％，報

２２﹒１元。

內地７月土地市場成交情況處於高位，全國範圍多個城市土地出讓收入刷新歷史同期紀錄，

內房股普遍向好。龍湖（００９６０）漲３﹒１３％，報３１﹒３５元，暫表現最好國指股；新

城發展（０１０３０）升３﹒１３％，報７﹒２４元；世房（００８１３）走高１﹒９４％，報

２３﹒６元；萬科（０２２０２）高１﹒４５％，報３１﹒４５元；融創（０１９１８）升

０﹒９３％，報３７﹒９５元。

物業管理股繼續有支持出現追捧，碧桂園服務（０６０９８）漲３﹒４７％，報１９﹒６６

元；新城悅服務（０１７５５）連日獲董事及管理層成員增持，暫五連漲兼五連陽，半日升

３﹒７１％，報６﹒９９元；彩生活（０１７７８）走高２﹒３１％，報５﹒７６元；雅生活服

務（０３３１９）高１﹒４８％，報１６﹒４２元。



＊醫藥回吐石藥領跌藍籌，美銀美林唱好金沙銀娛＊



醫藥股今日普遍出現回吐，三生製藥（０１５３０）挫３﹒２４％，報１３﹒７４元；藥明

生物（０２２６９）走低１﹒９１％，報７２元；石藥（０１０９３）跌１﹒７１％，報

１２﹒６８元；中生製藥（０１１７７）微跌０﹒９２％，報８﹒５８元；不過維亞生物

（０１８７３）就擬回購最多１﹒５億股，半日飆升１２﹒７９％，報４﹒３２元。

美銀美林發表研究報告指，澳門６月博彩收益按年增長５﹒９％好於預期，預料中場博彩收

益下半年將維持強勁的１１％增長，部分濠賭股普遍向好。金沙中國（０１９２８）漲

１﹒７６％，報４０﹒５５元；銀河娛樂（０００２７）升０﹒２７％，報５５﹒８５元；永利

澳門（０１１２８）走高０﹒６４％，報１８﹒７８元。

美國６月份消費者物價指數按月升０﹒１％，而市場早前預期無升跌，令市場擔心數據會否

影響聯儲局月內減息決定，不過本地地產股普遍向上。長實（０１１１３）漲１﹒０８％，報

６１﹒１元；恆基地產（０００１２）升０﹒８１％，報４３﹒５５元。新地（０００１６）微

升０﹒５２％，報１３５﹒３元；新世界發展（０００１７）亦微升０﹒４８％，報１２﹒４６

元。



＊李偉傑：午市繼續悶局，新華保險現階段可買入＊



港股今日高低波幅２０４點，財經評論員李偉傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，美國７

月底減息的預期，已於上日起發酵，肋港股抽升至２８６００附近。他指出，今日港股成交偏弱

，由於周末因素，以及內地市埸抽新股潮，令投資者抽走資金，投放在內地股市，因而預計午市

將會繼續悶局。現在消息層面上再度關注中美貿易，而市埸憧憬中美貿然代表第１３次會面，消

息仍然偏樂觀，短期十天線（約２８５５０點）有阻力。企業業績期將至，若藍籌業績表現有驚

喜，可令港股有機會上試２９０００點。

今日內險股升幅強勁，李偉傑認為，現階段可以考慮買入新華保險（０１３３６），因為其

基本業務穩定，五個月的保費收入增長兩成六，而且原保費收益亦持續增長，目標價４２元，止

蝕價３４﹒５元。另外，他表示，國壽（０２６２８）表現一直以來比較落後，原保費收益約４

﹒７％的增長不算高，投資者可待股價回落至１９﹒５元買入，在百天線（約２０﹒１元）有較

明顯有阻力，若下試到２５０天線（約１８﹒６元）則需先行減持。（ｊｔ、ａｌ）

