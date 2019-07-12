【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５億，買太保友邦國壽沽石藥富力

《經濟通通訊社１２日專訊》港股周五輕微低開２９點，隨著Ａ股造好帶動內險股上揚，加

上本地地產股繼續有追捧，港股升幅不斷擴大，於中午收市前最多曾升１７２點，高見

２８６０３點，重上十天線（２８５４０點）。午後多隻藍籌出現回吐，重磅股騰訊

（００７００）及中移動（００９４１）捱沽，港股升幅持續收窄，大部分時間升不足百點，最

終全日收升３９點或０﹒１４％，報２８４７１點，十天線得而復失。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒９８億元人民幣，比周四增加９﹒５５億元人民幣。北

水淨買入最多的個股依次是中國太保（０２６０１）、友邦保險（０１２９９）及中國人壽

（０２６２８）；淨賣出最多的依次是石藥集團（０１０９３）、富力地產（０２７７７）和新

城發展（０１０３０）。主板成交６２４﹒３８億元，較周四減少７﹒４％，其中港股通成交

６７﹒１１億元，佔總成交１０﹒７５％。



＊北水轉追內險＊



內地２７家保險企業參與科創板打新，消息刺激北水湧入內險股，２﹒８２億北水淨買入太

保，太保股價升３﹒６１％，友邦獲８９２１萬北水買入，股價升１﹒３％，６５１３萬北水買

入國壽，股價升１﹒８２％，惟醫藥股普遍走軟，１﹒１１億北水沽出石藥，股價跌

２﹒４８％，昨日摩通增持富力３９３萬股，但仍有９２２１萬北水沽出富力，股價跌

２﹒１５％。（ｂｎ）

