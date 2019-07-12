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即市新聞

12/07/2019 17:41

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５億，買太保友邦國壽沽石藥富力

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港股周五輕微低開２９點，隨著Ａ股造好帶動內險股上揚，加
上本地地產股繼續有追捧，港股升幅不斷擴大，於中午收市前最多曾升１７２點，高見
２８６０３點，重上十天線（２８５４０點）。午後多隻藍籌出現回吐，重磅股騰訊
（００７００）及中移動（００９４１）捱沽，港股升幅持續收窄，大部分時間升不足百點，最
終全日收升３９點或０﹒１４％，報２８４７１點，十天線得而復失。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒９８億元人民幣，比周四增加９﹒５５億元人民幣。北
水淨買入最多的個股依次是中國太保（０２６０１）、友邦保險（０１２９９）及中國人壽
（０２６２８）；淨賣出最多的依次是石藥集團（０１０９３）、富力地產（０２７７７）和新
城發展（０１０３０）。主板成交６２４﹒３８億元，較周四減少７﹒４％，其中港股通成交
６７﹒１１億元，佔總成交１０﹒７５％。

＊北水轉追內險＊

　　內地２７家保險企業參與科創板打新，消息刺激北水湧入內險股，２﹒８２億北水淨買入太
保，太保股價升３﹒６１％，友邦獲８９２１萬北水買入，股價升１﹒３％，６５１３萬北水買
入國壽，股價升１﹒８２％，惟醫藥股普遍走軟，１﹒１１億北水沽出石藥，股價跌
２﹒４８％，昨日摩通增持富力３９３萬股，但仍有９２２１萬北水沽出富力，股價跌
２﹒１５％。（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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