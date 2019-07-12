《美元走勢－羅明立》聯儲本月料降息２５基點，歐元短期仍看反彈

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒６１ １０８﹒２６ １０８﹒４８

歐元╱美元 １﹒１２７５ １﹒１２４８ １﹒１２５３

英鎊╱美元 １﹒２５４９ １﹒２５１８ １﹒２５２４

美元╱瑞郎 ０﹒９９０８ ０﹒９８７８ ０﹒９８９８

美元╱港元 ７﹒８２４５ ７﹒８１９１ ７﹒８２２１



《美元走勢》周四（１１日），美聯儲主席鮑威爾第二日發表證詞陳述，再重申鑑於環球經

濟表現疲軟，ＦＯＭＣ投票委員們認為一定程度上放鬆貨幣政策或許是合適的。但同日有２位美

聯儲官員持相反意見，認為基於通脹水平而降息的理由不夠充分，反映局內仍然存在不同意見。

同日公布的美國６月ＣＰＩ數據環比上升０﹒１％，高於市場預期，而６月核心ＣＰＩ更是上升

０﹒３％，創一年半以來最大增幅。但由於鮑威爾和６月份ＦＯＭＣ會議紀要的強烈暗示，美聯

儲在本月降息幾乎已經可以肯定，預期將降息２５個基點。隨著市場對未來降息預期仍然在升溫

，美元有繼續向下的壓力。

周四晚歐洲央行發布６月份議息會議紀要，紀要顯示央行管委們大部分都認為需要做好政策

再次寬鬆的準備，包括延長和加強前瞻性指引、恢復資產購買計劃和降低利率。此外，歐央行管

委們討論了更加寬鬆的定向長期再融資操作（ＴＬＴＲＯ）條款，似乎是為執行下一階段政策做

準備。

較早時間市場已就歐央行政策作出反應，現時聚焦於美國減息，故歐元短期仍有反彈空間。

歐元能守住１﹒１１７０的話應有機會回升，但見好要收。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒３０ １０６﹒７０ １０８﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

