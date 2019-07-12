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即市新聞

12/07/2019 15:15

《美元走勢－羅明立》聯儲本月料降息２５基點，歐元短期仍看反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６１　　　１０８﹒２６　　　１０８﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２７５　　　１﹒１２４８　　　１﹒１２５３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５４９　　　１﹒２５１８　　　１﹒２５２４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９０８　　　０﹒９８７８　　　０﹒９８９８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２４５　　　７﹒８１９１　　　７﹒８２２１

　　《美元走勢》周四（１１日），美聯儲主席鮑威爾第二日發表證詞陳述，再重申鑑於環球經
濟表現疲軟，ＦＯＭＣ投票委員們認為一定程度上放鬆貨幣政策或許是合適的。但同日有２位美
聯儲官員持相反意見，認為基於通脹水平而降息的理由不夠充分，反映局內仍然存在不同意見。
同日公布的美國６月ＣＰＩ數據環比上升０﹒１％，高於市場預期，而６月核心ＣＰＩ更是上升
０﹒３％，創一年半以來最大增幅。但由於鮑威爾和６月份ＦＯＭＣ會議紀要的強烈暗示，美聯
儲在本月降息幾乎已經可以肯定，預期將降息２５個基點。隨著市場對未來降息預期仍然在升溫
，美元有繼續向下的壓力。
　　周四晚歐洲央行發布６月份議息會議紀要，紀要顯示央行管委們大部分都認為需要做好政策
再次寬鬆的準備，包括延長和加強前瞻性指引、恢復資產購買計劃和降低利率。此外，歐央行管
委們討論了更加寬鬆的定向長期再融資操作（ＴＬＴＲＯ）條款，似乎是為執行下一階段政策做
準備。
　　較早時間市場已就歐央行政策作出反應，現時聚焦於美國減息，故歐元短期仍有反彈空間。
歐元能守住１﹒１１７０的話應有機會回升，但見好要收。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒３０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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