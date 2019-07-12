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12/07/2019 08:29

【本港樓市】佳源（２７６８）屯門菁雋收１﹒２萬票，超購３４倍

　　由佳源國際（０２７６８）及陞域發展的屯門「菁雋」，自上周減價重推以來，一直成為市
場焦點。項目將於周日（１４日）推售３４４伙，昨日截收１﹒２萬個意向登記，超額認購約
３４倍，成為單幢新盤票王紀錄。
　　市場消息指，項目是次用家及投資者比例各佔一半，不少投資者睇好項目未來發展及投資回
報，故入票認購。
　　而是次每名買家１人最多可入２票，並未設「組合票」等增加抽籤機會，相信項目意向登記
的「發水量」不高。《香港經濟日報》

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