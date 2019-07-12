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12/07/2019 08:39

【移交逃犯】葉劉淑儀：將繼續留任行會，改組行會需有好理由

　　新民黨主席葉劉淑儀對於被點名促辭去行政會議成員，她昨日（１１日）回應指不會理會惡
意攻擊，將會繼續留任行會。
　　對於前政務司司長陳方安生指，葉劉應就修例風波負責，葉劉稱陳方安生當年作為她的上司
，曾吩咐她盡快與北京討論移交逃犯事宜，反指：「她老人家是否失憶？」
　　被問到是否有需要改組行會，葉劉淑儀認為，行會素來都是採用委任制，一直行之有效，如
要改組行會，需要有好理由。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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