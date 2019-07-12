【本港樓市】尖沙咀名鑄套兩房戶３１５０萬易手，實呎價２﹒８萬

《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，新促成一宗尖沙咀名鑄交投，單位為中層Ｊ室

，實用面積１１２３平方呎，建築面積１５７０平方呎，採兩房套房間隔，另設儲物房，外望開

揚市景，獲買家斥資３１５０萬元承接，折合實用呎價２８０５０元。

原業主於２００９年９月以２９１７﹒７萬元買入物業，持貨近１０年，是次沽出單位帳面

獲利２３２﹒３萬元離場，單位期內升值８％。（ｂｉ）

